करछी छोड़ो, JCB ले आओ! दाल चलाने का जुगाड़ देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, स्वच्छता को लेकर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े से कड़ाह में पक रही दाल को कोई साधारण करछी नहीं बल्कि JCB मशीन से हिलाया जा रहा है. यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और चिंतित भी हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो किसी बड़े आयोजन का है, जहां हजारों लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा था. इतने बड़े पैमाने पर दाल को लगातार चलाने के लिए आयोजकों ने JCB की मदद ली. मशीन का बकेट कड़ाह में डालकर दाल को घुमाया जा रहा था, मानो वह कोई निर्माण कार्य कर रही हो.

सोशल मीडिया पर उठा सवाल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_neeraj_8457_ नाम के यूजर ने शेयर किया है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, यूजर्स ने जमकर अपनी राय दी. कुछ लोगों ने इसे “इंडियन जुगाड़” कहकर मजाक उड़ाया, तो कईयों ने इसे बेहद अस्वच्छ करार दिया. एक यूजर ने लिखा – “सड़क बनाने वाली JCB अगर दाल में डाली जाएगी, तो स्वास्थ्य का क्या होगा?” वहीं दूसरे ने कहा – “इतने बड़े पैमाने पर दाल बनाने के लिए यह तरीका शायद आसान हो, लेकिन स्वच्छता को लेकर चिंता जायज़ है.” जहां कुछ लोगों को यह दृश्य मजेदार लगा और उन्होंने इसे “10/10 इनोवेशन” कहकर सराहा, वहीं अधिकतर लोग दाल की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर सवाल उठाते दिखे. कई यूजर्स ने यह भी पूछा कि क्या मशीन को पहले सैनिटाइज किया गया था या नहीं.

देखें Video:

भारत में जुगाड़ की कमी नहीं

यह वीडियो दिखाता है कि भारत में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. लेकिन जब बात खाने-पीने की चीजों की हो, तो स्वच्छता सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. JCB से दाल चलाना भले ही अनोखा दृश्य हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है – नवाचार बेहतर है या साफ-सफाई ज्यादा ज़रूरी?

यह भी पढ़ें: 20 रुपये में सिर्फ 4... गोलगप्पे कम मिलने पर महिला नाराज़, बीच सड़क बैठकर किया धरना, लोग बोले- ये क्या बवाल है

ट्राइपॉड के बिना Video शूट करने के लिए महिला ने बताया ऐसा जुगाड़, यूजर्स बोले- कमाल का हैक, 10 ऑन 10 आइडिया!

ताजमहल से लाल किले तक जाने वाली 'रहस्यमयी सुरंग'! दुश्मन से बचने के लिए इसी रास्ते का होता था इस्तेमाल