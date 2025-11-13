विज्ञापन

धर्मेंद्र, देव आनंद और गोविंदा की तरह डांस करते इस बच्चे का वीडियो बार बार देखेंगे आप, फैंस बोले- असली टैलेंट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसमें छोटे बच्चे धर्मेंद्र, देव आनंद और गोविंदा जैसे दिग्गज एक्टर्स के डांस मूव्स को हू-ब-हू कॉपी करते नजर आ रहे हैं.

छोटे बच्चे ने उतारी धर्मेंद्र,देव आनंद और गोविंदा की एक्टिंग,वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है. यह वीडियो किसी बॉलीवुड स्टार का नहीं बल्कि कुछ छोटे बच्चों का है, जो पुराने दौर के दिग्गज एक्टर्स की एक्टिंग और डांस स्टाइल को हू-ब-हू कॉपी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे 90 के दशक की वाइब फिर से लौट आई हो. बच्चों का ये टैलेंट और एनर्जी लोगों को पुराने सुनहरे दिनों की याद दिला रहा है.

धर्मेंद्र की तरह किया डांस

वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा धर्मेंद्र के गेटअप में नजर आता है. वो सुपरहिट गाने 'वो मेनू प्यार करती है' पर डांस करता है. उसकी अदाएं और एक्सप्रेशंस बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हैं. मासूमियत और जोश से भरे हुए. सोशल मीडिया यूजर्स बच्चे की इस एक्टिंग को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं- 'इतनी छोटी उम्र में इतना टैलेंट'.

देव आनंद की स्टाइल में किया कमाल

दूसरे सीन में वही बच्चा देव आनंद की भूमिका में नजर आता है. वो उनके आइकॉनिक गाने 'ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा' पर डांस करते हुए बिल्कुल देव आनंद के अंदाज़ में सिर हिलाता और स्माइल करता दिखता है. उसकी एक्टिंग देखकर दर्शक कह रहे हैं कि उसने देव साहब की आत्मा पकड़ ली है.

गोविंदा बनकर किया धमाल

तीसरे सीन में ये बच्चा गोविंदा के फंकी अंदाज में आता है और उनके मशहूर गाने 'कसम से, कसम से, आशिकी है तुमसे' पर झूमकर डांस करता है. उसका जोश, लचक और कॉमिक टाइमिंग देखकर किसी को भी असली गोविंदा की याद आ जाएगी.

