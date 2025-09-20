20 रुपये में सिर्फ 4... गोलगप्पे कम मिलने पर महिला नाराज़, बीच सड़क बैठकर किया धरना, लोग बोले- ये क्या बवाल है

भारत में पानी पुरी यानी गोलगप्पे को लेकर लोगों का प्यार किसी से छुपा नहीं है. लेकिन कभी-कभी यही स्वाद बड़ा बवाल खड़ा कर देता है. ऐसा ही एक मामला गुजरात के वडोदरा से सामने आया जहां सिर्फ दो पानी पुरी को लेकर सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

पानी पुरी को लेकर बवाल

दरअसल, एक महिला गोलगप्पे खाने के लिए सड़क किनारे खड़े ठेले पर पहुंची. उसने 20 रुपये दिए और सोचा की, कि उसे कम से कम 6-7 पानी पुरी मिलेंगे. लेकिन, दुकानदार ने प्लेट में सिर्फ 4 ही गोलगप्पे रख दिए. यह देखकर महिला गुस्से से आग-बबूला हो गई और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गई.

Instead of feeding 6 pani puris for 20 rupees, Bhayya served four golgappas, then this lady sat on Road to Protest, The DIAL 112 team took charge of the situation. Vadodara GJ

pic.twitter.com/fG3k4UieeU — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 19, 2025

राहगीरों की भीड़ और वीडियो वायरल

यह नजारा देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो गए. किसी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों की हंसी नहीं रुक रही. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “गोलगप्पे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है.” वहीं, कुछ ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब पानी पुरी भी लक्ज़री स्नैक बन चुकी है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो को एक्स पर @gharkekalesh नाम के पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 1 लाख 92 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. किसी ने महिला की हिम्मत की तारीफ की, कि उसने खुलकर अपनी नाराजगी जताई, तो किसी ने इसे ओवररिएक्शन करार दिया. एक यूजर ने लिखा – “20 रुपये में तो पानी की बोतल नहीं आती, यहां 4 गोलगप्पे भी बुरे नहीं हैं.” वहीं किसी ने मजाक में कहा, कि “अगली बार धरना देने वालों को कम से कम 10 गोलगप्पे फ्री देने चाहिए.”

यह वाकया भले ही मजाकिया लगे, लेकिन यह दिखाता है कि खाने-पीने की चीजों में बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को कितना प्रभावित किया है. गोलगप्पे जैसी छोटी-सी डिश भी अब विवाद का कारण बन सकती है.

