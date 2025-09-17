डांसर्स ने विद्या बालन के मेरे ढोलना पर किया भरतनाट्यम डांस, एक्सप्रेशन देख लोग हैरान, बताया- जादुई परफॉर्मेंस

बॉलीवुड के मशहूर गाने "मेरे ढोलना" पर दो कोरियोग्राफरों द्वारा भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का एक वीडियो ऑनलाइन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. पंकज पांडे (@_pankaj_pandey12) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वह और उनकी साथी कोरियोग्राफर प्रख्याति श्रीवास्तव, 2007 की फिल्म "भूल भुलैया" में विद्या बालन और विनीत पर फिल्माए गए गाने पर स्टेप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

शास्त्रीय शैली को सहज सुंदरता के साथ मिश्रित करते हुए उनके परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने पंकज और प्रिंटेड नीली शर्ट और काली पैंट पहने प्रख्याति, दर्शकों द्वारा डांस करने के आग्रह पर शुरुआत में वहीं खड़े रहे. इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, दोनों ने भरतनाट्यम के ऐसे स्टेप्स किए जिनसे दर्शक इंप्रेस हो गए. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "तत्काल कोरियोग्राफी. एकदम शुद्ध वाइब."

सोशल मीडिया यूज़र्स ने दिल खोलकर और मज़ेदार कमेंट्स के साथ इस परफॉर्मेंस की तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "नाचते हुए ये कितने मर्दाना लग रहे हैं." एक और यूज़र ने आगे कहा, "यहां मैं फ़ॉर्मल पहनकर काम करना बंद कर देता हूं (ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ॉर्मल पहनकर डांस नहीं किया है), लेकिन ये शख्स तो फ़ॉर्मल पहनकर क्लासिकल डांस कर रहा है, कमाल है यार. तुम्हारी खूब तारीफ़ हो."

एक यूज़र ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "उस फ़ॉर्मल पैंट की मज़बूती लाजवाब है." एक ने कमेंट किया, "मैं आपका अद्भुत नृत्य देखने और रिकॉर्ड करने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरी आधी-अधूरी प्लेट उठाकर ले गया." एक यूज़र ने कहा, "बेहद शानदार. आपका जुनून हर कदम और हाव-भाव में झलकता है. जिस तरह से आप एक-दूसरे के कदमों और भावों को निखारते हैं, वह जादुई है. आपकी परफॉर्मेंस सुंदरता और सटीकता का एक बेहतरीन मिश्रण है, शास्त्रीय नृत्य का एक सच्चा अवतार."

श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार द्वारा गाया गया "मेरे ढोलना" प्रीतम द्वारा "भूल भुलैया" के लिए रचित था. यह गीत शास्त्रीय भारतीय संगीत के अपने भावपूर्ण मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है और फिल्म के क्लाइमेक्स में विद्या बालन द्वारा कथक से प्रेरित एक दृश्य में प्रस्तुत किया गया है.

