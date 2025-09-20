हरियाणवी गाने पर छोटी बच्ची के धाकड़ अंदाज ने जीता दिल, ऐसे बदल-बदल के दिए एक्सप्रेशन करेंगे बार-बार क्लिक

सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे बच्चे अपने टैलेंट से बड़ों-बड़ों से कम नहीं हैं और जब बात आती है डांस की तो इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है. जरा-जरा से बच्चे ऐसा डांस कर रहे हैं कि बड़े देखें को पैर पीछे खींच ले. अब इस फूल सी नाजुक बच्ची के डांस को ही देख लीजिए. तकरीबन 7 साल की इस बच्ची ने हरियाणवी गाने 'रौब धर्मेंद्र आला से' पर इतना जबरदस्त डांस किया कि देखने वाले तो इसके फैन हो गए. इस हरियाणवी गाने पर बच्ची ने हूबहू डांस मूव्स किए हैं. बच्ची के डांस को देख आप भी इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

बेबी गर्ल ने किया धाकड़ डांस

वीडियो में आप देखेंगे कि सूट सलवार पहने यह बच्ची कैसे छत पर अपने डांस का टैलेंट दिखा रही है. बच्ची का नाम दीशू यादव है, जो सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिंग और डांस के वीडियो शेयर करती रहती हैं. दीशू की पूरी इंस्टा वॉल उनके खूबसूरत और शानदार वीडियो से सजी हुई है. बच्ची आए दिन अपने डांस के वीडियो शेयर करती रहती है और लोग इस पर जमकर प्यार लुटाते हैं. हरियाणवी सॉन्ग 'रौब धर्मेंद्र आला से' पर भी बच्ची ने अपने डांस से अपने फॉलोअर्स को चौंका दिया है और कई तो इसके फैन बन गये हैं. इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

दीशू के डांस पर प्यार लुटा रहे लोग

सबसे पहले तो बच्ची के इस धाकड़ डांस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर लोगों ने रेड हार्ट इमोजी की बौछार कर दी है और कईयों ने फायर इमोजी भी शेयर किए हैं. कमेंट्स की बात करें तो इसमें एक यूजर ने लिखा है, 'सो क्यूट बेबी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह तो बड़ी धाकड़ छोरी है'. तीसरे ने लिखा है, 'इसके डांस के आगे तो नोरा फतेही भी फेल है'. बच्ची के डांस पर कईयों ने तालियों वाले इमोजी भी पोस्ट किए हैं. अब लोग ऐसे ही बच्ची के डांस पर प्यार लुटा रहे हैं.