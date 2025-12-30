दिल के अरमां आंसुओं में बहे! चुनाव में टिकट नहीं मिला तो फूट-फूट कर रोए नेता जी

महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल श्याम बोबडे का टिकट कटने के बाद फूट-फूट कर रोने का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. बोबडे ने बड़ी उम्मीदों के साथ पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस से चुनावी टिकट की मांग की थी. लेकिन जब दोनों ही पार्टियों ने उन्हें उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया, तो उनका धैर्य जवाब दे गया.

कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर के कार्यालय पहुंचे श्याम बोबडे जब वहां से खाली हाथ बाहर निकले, तो उनके आंसू छलक पड़े और वह फूट-फूट कर रोने लगे.

वहीं, हाल ही में नासिक महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले नाशिक बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिली. उद्धव गुट के पूर्व महापौर विनायक पांडे, यतीन वाघ और कांग्रेस के शाहू खैरे के पार्टी में प्रवेश ने आंतरिक कलह को सड़क पर ला दिया है. बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे इस पार्टी प्रवेश से इतनी आहत हुईं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय वे मंच पर ही रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि सामान्य कार्यकर्ताओं की बलि दी जा रही है, जो मुझे कतई पसंद नहीं आया.

