खूंखार तरीके से लड़ते दिखे दो शेर, एक ने मारा पंजा तो दूसरे ने पटककर ऐसे दबोचा, अंत में जो हुआ, हैरान कर देगा

हम सभी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन इंसानों की तरह जानवरों में भी राजा को अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिए हर दिन किसी न किसी जंग का सामना करना पड़ता ही है. एक ऐसी ही जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो शेर आपस में बेहद ही खूंखार तरीके से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

Instagram पर इस वीडियो को @lionsightings के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा, त्शिमेगा नर (माहिवा नर का पुत्र) और उसके बड़े साथी त्सवालु नर (डार्कमैन नर) के बीच भीषण लड़ाई हो रही है. यह घटना साउथ अफ्रीका के मडिक्वे गेम रिजर्व की है. बता दें, सोशल मीडिया पर लड़ाई करते हुए वायरल हुए दोनों शेर अफ्रीका की सफारी में रहते हैं और दोनों की अलग परिवार के हैं.

ऊंट को छेड़ रहे थे लड़के, रेगिस्तान के राजा को आ गया गुस्सा, छलांग मारते हुए ऐसे खदेड़ा और फिर जो हुआ...



जब एक दूसरे से भिड़ गए दो शक्तिशाली शेर



सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. एक शेर आगे की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद दूसरे शेर भी पीछे से आता है. हालांकि जब पहले शेर को इस बात की भनक लगती है, कि दूसरा शेर पीछे से आ रहा है, तो वह उस पर अपने शक्तिशाली पंजे से वार करता है, जिसके बाद दूसरा शेर भी पहले शेर पर हमला करता है. फिर दोनों लड़ते- लड़ते नदी किनारे पहुंच जाते हैं और बुरी से तरह से लड़ाई करते हैं.

देखें Video:



हालांकि दोनों शेर देखने में लगभग एक ऐसे लगते हैं और यह कह पाना मुश्किल है, कि आखिर जीत किसी हुई, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है, कहीं न कहीं, पहला शेर दूसरे शेर पर हावी नजर आया, क्योंकि उसने लड़ाई के दौरान दूसरे शेर को अपने नीचे दबाया. हालांकि दोनों लड़ते- लड़ते एक दूसरे को अचानक छोड़ देते हैं और अपने- अपने रास्ते चले जाते हैं. वीडियो देखने से लग रहा है कि दोनों समझ गए हैं, कि अलर लड़ाई लंबी चली तो नतीजा खतरनाक हो सकता है.



वीडियो देख, लोगों ने दिए अपने रिएक्शन



सोशल मीडिया पर दो शेरों की लड़ाई का वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. अब तक इस वीडियो को 252,348 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं, वहीं 55 लाख से ऊपर इसके व्यूज हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लगता है दोनों शेरों का प्यार करना तरीका है', दूसरे यूजर ने लिखा, ' जिस तरह दोनों शेर लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं और भाई लड़ाई करते हैं', तीसरे यूजर ने लिखा, 'पहला वाले शेर का पलड़ा भारी था, अच्छा से दूसरा शेर चुपचाप निकल गया है, वरना बहुत बुरा होता'.

यह भी पढ़ें: महिला DJ ने पैराग्लाइडिंग करते हुए दी परफॉर्मेंस, 10 हज़ार फीट की उंचाई पर बजाया संगीत, बनाया रिकॉर्ड!

हवाई यात्रा से डरने वाले के लिए बुरी खबर, फ्लाइट बुक करने से पहले पढ़ लें ये चौंकाने वाली नई स्टडी

मेट्रो में सफर करते बुजुर्ग पति-पत्नी का प्यार देख इमोशनल हुए लोग, बोले- इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं...





