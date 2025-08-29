विज्ञापन
वीडियो में, डीजे (tryps.music) अपने इक्विपमेंट से मज़बूती से बंधी हुई, खूबसूरत नजारों और पहाड़ों के बीच ग्लाइडिंग करते हुए आत्मविश्वास से हवा में ट्रैक मिक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं. उनके साथ मौजूद पैराग्लाइडिंग ट्रेनर भी म्यूजिक का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

महिला DJ ने पैराग्लाइडिंग करते हुए दी परफॉर्मेंस, 10 हज़ार फीट की उंचाई पर बजाया संगीत, बनाया रिकॉर्ड!
महिला DJ ने पैराग्लाइडिंग करते हुए 10 हज़ार फीट की उंचाई पर बजाया संगीत

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के बीर में 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग (Paragliding) करते हुए एक भारतीय डीजे ने लाइव परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. इस अद्भुत और अनोखी उपलब्धि ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा है. वीडियो में, डीजे (tryps.music) अपने इक्विपमेंट से मज़बूती से बंधी हुई, खूबसूरत नजारों और पहाड़ों के बीच ग्लाइडिंग करते हुए आत्मविश्वास से हवा में ट्रैक मिक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं. उनके साथ मौजूद पैराग्लाइडिंग ट्रेनर भी म्यूजिक का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो को @tryps.music ने कैप्शन के साथ शेयर किया है, "हां, मैंने ऐसा किया. दुनिया की पहली पैराग्लाइडिंग महिला डीजे". इंस्टाग्राम यूज़र्स ने इस हिम्मती और साहसिक परफॉर्मेंस पर हैरानी जताई और इसे रोमांचक और प्रेरणादायक भी बताया.

महिला डीजे ने पैराग्लाइडिंग करते हुए दी लाइव परफॉर्मेंस

पूरी तरह सफेद कपड़े पहने, उन्होंने अपने पूरे डीजे सेटअप के साथ आसमान में उड़ान भरी और 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए लाइव परफॉर्मेंस दी. हवा में ट्रैक मिक्स करते हुए और अपनी धुनों पर पूरी तरह थिरकते हुए, उन्होंने ऊंचाई पर पहुंचे इस रोमांचक अनुभव को एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल दिया, जहां पैराग्लाइडिंग ट्रेनर उनके साथ हर पल का आनंद ले रहे थे.

वीडियो यहां देखें:

लोगों ने की तारीफ

इंस्टाग्राम यूज़र्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में डीजे की क्रिएटिविटी और बहादुरी की सराहना की. एक यूज़र ने लिखा, "अगला वीडियो.. डीजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बजाता हुआ." एक दूसरे यूज़र ने लिखा, "GTA VI से पहले हमारे पास पैराग्लाइडिंग करने वाली महिला डीजे है, मैं सचमुच दंग रह गया." एक तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, "इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया."

जहां कई लोगों ने ऊंचाई पर हुए इस प्रदर्शन की रोमांचक और प्रेरणादायक बताते हुए प्रशंसा की, वहीं कुछ दर्शकों ने इसे जोखिम भरा बताया. एक यूजर ने चिंता जाहिर करते हुए लिखा, "15 सेकंड के वीडियो के लिए अपनी जान जोखिम में डालना अच्छा विचार नहीं है, ईश्वर आपके साथ रहे."

