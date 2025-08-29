विज्ञापन
विशेष लिंक

ऊंट को छेड़ रहे थे लड़के, रेगिस्तान के राजा को आ गया गुस्सा, छलांग मारते हुए ऐसे खदेड़ा और फिर जो हुआ...

इस वीडियो को अबतक 78 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने भी इस वीडियो ढेरों कमेंट्स किए हैं. एक ने लिखा, अभी पहाड़ ऊंट के नीचे आ जाता. दूसरे ने लिखा- इसीलिए लड़कियां, लड़कों से ज्यादा जीती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ऊंट को छेड़ रहे थे लड़के, रेगिस्तान के राजा को आ गया गुस्सा, छलांग मारते हुए ऐसे खदेड़ा और फिर जो हुआ...
ऊंट को छेड़ रहे थे लड़के, रेगिस्तान के राजा को आ गया गुस्सा

अक्सर हम सुनते हैं कि जानवरों को छेड़ना या परेशान नहीं करना चाहिए. लेकिन, कुछ लोगों को एनिमल लवर बनने का इतना शौक होता है कि वो बेवजह जानवरों के करीब जाते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं. फिर उनकी हरकत से जानवर अनकंफर्टेबल ही क्यों न महसूस करे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के एक ऊंट को छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन, इसके बाद ऊंट का जो रिएक्शन होता है, वो वाकई में काफी डरावना होता है. जिसे देखकर लड़के डर के मारे भागने लगते हैं.

मेट्रो में सफर करते बुजुर्ग पति-पत्नी का प्यार देख इमोशनल हुए लोग, बोले- इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं...

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़कों का ग्रुप एक ऊंट के पास जाकर वीडियो बनाने लगता है. इस दौरान ऊंट चुपचाप पेड़ से पत्ते खा रहा होता है. तभी ग्रुप का एक लड़का पास आता है और पेड़ की टहनी तोड़कर ऊंट के मुंह के पास ले जाता है. उसे लगता है कि शायद ऊंट उसके दिए पत्ते खा लेगा. लेकिन, इसके बाद कुछ उल्टा ही हो जाता है. ऊंट भड़क जाता है और पलटकर लड़के पर हमला कर देता है. वो उसे काफी दूर तक खदेड़ना चालू कर देता है. इस दौरान वीडियो बना रहे बाकी लड़के भी भागना चालू कर देते हैं.

देखें Video:

लड़के तबतक भागते रहते हैं, जबतक ऊंट रुकता नहीं है. तो आपने देखा कैसे लड़कों की छोटी सी हरकत एक बड़े हादसे में बदल सकती थी. ऐसे में जानवरों के साथ मजाक करना कभी-भी किसी को भी भारी पड़ सकता है. वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @krishnansh_arora नाम के पेज से शेयर किया गया है, जो काफी वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो को अबतक 78 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने भी इस वीडियो ढेरों कमेंट्स किए हैं. एक ने लिखा, अभी पहाड़ ऊंट के नीचे आ जाता. दूसरे ने लिखा- इसीलिए लड़कियां, लड़कों से ज्यादा जीती हैं. तीसरे ने लिखा- खतरों के खिलाड़ी. चौथे यूजर ने लिखा- कर्म करने जाता हूं, कांड हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: हवाई यात्रा से डरने वाले के लिए बुरी खबर, फ्लाइट बुक करने से पहले पढ़ लें ये चौंकाने वाली नई स्टडी

महिला ने गाई गुलाम अली की 25 साल पुरानी गजल, सुर सुनते ही बोले लोग- वाह-वाह, देखें Video

न सजावट, न दिखावा... सड़क पर बप्पा की मूर्ति लेकर नाचते दिखे नन्हे भक्त, यूजर्स बोले- इसे कहते हैं सच्ची भक्ति

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Camel Attack On Boys, Animal Video, Camel Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com