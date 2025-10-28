विज्ञापन
मगरमच्छ की आहट से जंगल के राजा का हुआ बुरा हाल, स्वैग के साथ नदी में ली एंट्री, फिर जो हुआ, Video से मचा बवाल!

Lion vs crocodile video viral: जंगल में शेर और मगरमच्छ आमने-सामने आ गए. पानी में उतरे शेर की बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया. देखें वायरल वीडियो और जानिए आखिर हुआ क्या.

Lion vs crocodile video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में जंगल का राजा शेर और पानी का शिकारी मगरमच्छ आमने-सामने नज़र आ रहे हैं. दोनों की मौजूदगी ने जंगल में हलचल मचा दी. जैसे ही मगरमच्छ ने हल्की सी हरकत की, शेर कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को दंग कर दिया.

शेर ने दिखाई शेरदिली

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ पानी में था और शेर किनारे पर. लेकिन शेर ने बिना डरे पानी में छलांग लगा दी. जंगल का राजा मानो साबित करना चाहता था कि वह किसी से कम नहीं. पानी में उतरते ही एक पल को लगा कि अब ‘वार' होने वाली है - लेकिन दोनों कुछ देर तक एक-दूसरे को घूरते रहे. वीडियो देखने वाले दर्शकों की सांसें थम गईं. सबको उम्मीद थी कि अब शेर और मगरमच्छ के बीच जोरदार टक्कर होगी. लेकिन दोनों के बीच कुछ सेकंड की टेंशन के बाद मगरमच्छ धीरे-धीरे पीछे हट गया. शेर ने वहीं खड़े होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई - मानो कह रहा हो, “ये जंगल मेरा है.”

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@wildfriends_africa) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन में लिखा है- मगरमच्छ के डर से कभी नहीं घबराया, इस नर शेर ने उसी पानी में हिम्मत करके नदी पार कर ली!!! राजा कौन है??? वीडियो को अबतक 46 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोगों ने इसे ‘वाइल्डलाइफ थ्रिलर' कहा. एक यूजर ने लिखा, “शेर ने डर को पानी में डुबो दिया!” तो दूसरे ने कमेंट किया, “कभी-कभी खामोशी भी जीत जाती है.” वीडियो ने यह साबित कर दिया कि शेरदिली सिर्फ जंगल में नहीं, इंसानी दिलों में भी जोश भर देती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

