जब 'जंगल का राजा' मैदान में उतरा, भैंस के झुंड से यूं चुना अपना शिकार, वायरल हुआ रोमांचक वीडियो

Lion Hunting Buffalo In Viral Video: जंगल की खामोशी, घास के मैदानों में पसरा सन्नाटा और अचानक गूंजती दहाड़...यही है प्रकृति का असली थ्रिल. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वायरल वीडियो लोगों को रोमांचित कर रहा है, जिसमें एक बब्बर शेर (Lion) भैंसों के झुंड के बीच घुसकर शिकार करता दिख रहा है. कहते हैं, आमतौर पर शिकार शेरनियां करती हैं, लेकिन जब 'राजा' खुद मैदान में उतरता है, तो नजारा देखने लायक होता है.

डेढ़ मिनट का रोमांचक संघर्ष (Lion attack viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे भैंसों का एक झुंड शांतिपूर्वक घास चर रहा होता है, तभी दूर से आता है बब्बर शेर, धीमे कदमों से, जैसे हर कदम सोच-समझकर रख रहा हो. कुछ सेकंड बाद पूरा झुंड तितर-बितर हो जाता है, लेकिन शेर की नज़र एक भैंस पर टिक जाती है. करीब डेढ़ मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष चलता है और आखिरकार शेर अपने शिकार पर विजय पा लेता है. यह नज़ारा जितना भयावह है, उतना ही प्रकृति की ताकत और संतुलन को दर्शाता है.

Lion hunting buffalo pic.twitter.com/hcGi6bYO5k — Damn Nature You Scary (@AmazingSights) October 29, 2025

टूरिस्ट ने किया लाइव कैप्चर (African safari lion hunt)

घटना को सफारी पर गए कुछ पर्यटकों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो को 29 अक्टूबर को @AmazingSights नाम के X (Twitter) अकाउंट से शेयर किया गया. अब तक वीडियो को 29 हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स के कमेंट्स में एक ने लिखा, 'कौन कहता है शेर आलसी होते हैं?' दूसरे ने लिखा, 'फूड चेन वाकई डरावनी है.'

जब नेचर देती है सबक (Lion vs buffalo fight)

ये वीडियो सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं, बल्कि नेचर की क्लासरूम है. जहां हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है. शेर की फुर्ती, धैर्य और ताकत देखकर लोग दंग रह गए. ये वीडियो दिखाता है कि जंगल में हर पल जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कितना छोटा होता है.

