US-Israel and Iran War Live: अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान के साथ शुरू हुई जंग का आज 16वां दिन है. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों पर भी हमला कर दिया. अब ये जंग और खतरनाक होती जा रही है. शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर जोरदार बमबारी की थी. इसके बाद ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को राख के ढेर में बदल देगा.

अमेरिका-इजरायल और ईऱान की जंग से जुड़े पल-पल की अपडेट्स:-