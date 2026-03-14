शुभमन गिल के पोस्ट पर बवाल, वर्ल्ड कप की दी बधाई, लेकिन संजू सैमसन के साथ कर दिया 'खेला'

Shubman Gill Post Sanju Samson Missing: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब का सफलतापूर्व बचाव किया और इतिहास रच दिया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कीवी टीम को 96 रनों से रौंदकर भारतीय टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी. भारत की जीत के बाद टीम इंडिया को बधाईयां मिलने लगी. टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से एक फोटो शेयर की. पहली नजर में तो इस पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन थोड़ी ही देर में फैंस ने कुछ ऐसा खोजा, जिसने अब नए विवाद को जन्म दे दिया है. गिल के इस पोस्ट में फैंस ने कमेंट किया और पूछा कि आखिर फोटो में संजू सैमसन कहा है. कुछ फैंस ने शुभमन गिल पर फोटो एडिट करने की बात कही.

शुभमन गिल को जब वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप किया गया था, तो उनकी जगह संज को ही टीम इंडिया में शामिल किया गया था. गिल को संजू की जगह ही मौका दिया गया था और उनके फ्लॉप रहने पर संजू की ही वापसी हुई. ऐसे में संजू, जो भारतीय टीम के जीत के नायक रहे, उनका फोटो में ना होना फैंस को नहीं भाया. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 5 पारियों में 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं है कि गिल ने फोटो से कोई छेड़छाड़ की है या नहीं, लेकिन फैंस का मानना है कि गिल ने ऐसा किया है, जबकि कुछ फैंस उनका बचाव भी कर रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड और उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली थी. टेस्ट और वनडे कप्तान, शुभमन गिल, क्रिकेक के सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी के बाद से ही संघर्ष कर रहे थे. दूसरी तरफ इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन को गिल के प्लेइंग इलेवन में आने के चलते बाहर बैठना पड़ा था. ऐसे में चयनकर्ताओं पर दवाब बढ़ता जा रहा था. अंत में वो अजीत अगरकर एंड कंपनी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गिल को ड्रॉप करने का फैसला लिया.

हालांकि, टीम में जगह बनाने के बाद भी संजू को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर टॉप ऑर्डर में जगह पक्की की. लेकिन सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार का बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने टैक्टिकल बदलाव किया. संजू ने टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पांच मैच खेले और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सबको हैरान किया और प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया.

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