VIDEO: मैडम ने पूछा- पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चों के जवाब सुन टीचर भी हंस पड़ीं

Teacher and Students Funny Video: कभी-कभी बच्चों की मासूमियत सबसे बड़ी कॉमेडी बन जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस प्यारे वीडियो में. एक क्लासरूम में टीचर बच्चों से सवाल करती हैं, 'अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा?' और जो जवाब मिलते हैं, वो सुनकर हंसी रोक पाना नामुमकिन है. वीडियो में बच्चे एक से बढ़कर एक जवाब देते हैं...कोई कहता है, 'दुबई नहीं जा पाएंगे,' तो कोई बोलता है, 'बुद्धू बन जाएंगे.' वहीं एक बच्चा तो कहता है, 'मम्मी थप्पड़ मारेंगी.' अब भला ऐसे जवाब सुनकर कौन हंसी रोक पाएगा?

बचपन की कहावतें और घर के डायलॉग्स बने जवाब (School Kids Hilarious Replies to Teacher)

बचपन से हम सबने सुना है 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे खराब' यही बातें बच्चे भी अपने तरीके से दोहरा रहे हैं. शायद किसी ने घर में सुना होगा कि पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, कोई कहता होगा कि विदेश नहीं जा पाओगे. यही छोटे-छोटे डायलॉग अब वायरल वीडियो में फनी पंचलाइन बन गए हैं.

सोशल मीडिया पर मचा धमाल (Viral Instagram Reel)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @theshristibhardwaz नाम के यूजर ने शेयर किया है. अब तक इसे 2.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने बच्चों की क्यूटनेस और उनके जवाबों पर जमकर प्यार लुटाया है. एक यूजर ने लिखा, 'मम्मी थप्पड़ मारेंगी वाला जवाब तो दिल छू गया.' दूसरे ने कहा, 'हर जवाब बिल्कुल बच्चों के एक्सप्रेशन पर फिट बैठ रहा है.'

मासूमियत का मजेदार तड़का (padhai nahi karoge toh kya hoga)

बच्चों की बातें भले ही मजाक लगें, लेकिन उनमें सच्चाई की झलक भी है. वो जो कहते हैं, वही तो हमने भी कभी अपने बचपन में सुना था. यही वजह है कि यह वीडियो न सिर्फ फनी है, बल्कि दिल को भी छू जाता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा