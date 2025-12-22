विज्ञापन
इस कंपनी में करो बस 5 साल नौकरी, गिफ्ट में मिलेगा करोड़ों का फ्लैट, वफादार कर्मचारियों के लिए नई HR पॉलिसी

सोचिए…नौकरी में प्रमोशन या बोनस नहीं, बल्कि सीधे अपना फ्लैट. चीन की एक कंपनी ने वफादार कर्मचारियों को जो तोहफा देने का ऐलान किया है, उसने पूरी कॉरपोरेट दुनिया को चौंका दिया है.

5 साल की JOB पर 1.5 करोड़ का घर...इस कंपनी के ऑफर से बौराए लोग

Company offers flats to employees: सोशल मीडिया के दौर में कंपनियां अब सिर्फ सैलरी बढ़ाकर कर्मचारियों को नहीं रोक पा रहीं. HR strategies बदल रही हैं. चीन की ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी Zhejiang Guosheng Automobile Technology Co Ltd ने कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.

कर्मचारियों को जोड़ने का नया फॉर्मूला (New Formula to Retain Employees)

कंपनी ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी लगातार 5 साल तक कंपनी के साथ काम करेंगे, उन्हें मुफ्त फ्लैट दिया जाएगा. यह खबर जैसे ही सामने आई, 'China company free flat to employees' गूगल पर ट्रेंड करने लगा.

कितना कीमती है ये फ्लैट? (How Expensive Are These Flats?)

कंपनी जिन फ्लैट्स को गिफ्ट कर रही है, उनकी कीमत कोई मामूली नहीं है. हर फ्लैट की कीमत करीब 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये सभी फ्लैट कंपनी परिसर से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं. इनका साइज 100 से 150 वर्ग मीटर के बीच है. जिस इलाके में ये फ्लैट हैं, वहां प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही काफी ऊंची हैं. यही वजह है कि यह इंसेंटिव प्लान बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग नजर आता है.

पहले किरायेदार, फिर मालिक (flats as gift)

इस स्कीम की शर्त भी उतनी ही दिलचस्प है. कर्मचारी पहले इन फ्लैट्स में किराएदार के तौर पर रहते हैं. जब वे कंपनी में पांच साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, तब उस घर का मालिकाना हक उनके नाम कर दिया जाता है. हालांकि, एक शर्त और है...फ्लैट के रिनोवेशन का खर्च कर्मचारियों को खुद उठाना होगा, लेकिन इसके बावजूद, 'employee retention scheme China' को लेकर लोग इसे बेहद फायदेमंद मान रहे हैं.

कितने कर्मचारियों को मिल चुका है घर? (China company free flat to employees)

कंपनी में फिलहाल करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अब तक 5 कर्मचारियों को फ्लैट दिए जा चुके हैं. इनमें से दो ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने जूनियर लेवल से शुरुआत कर मैनेजमेंट तक का सफर तय किया. कंपनी ने कुल 18 फ्लैट पहले ही खरीद लिए हैं, जिन पर करीब 10 मिलियन युआन (12.7 करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च हुआ है. अगले साल 8 और फ्लैट दिए जाएंगे और तीन साल में सभी 18 फ्लैट्स बांट दिए जाएंगे.

कंपनी का मकसद क्या है? (Employee retention scheme China)

कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन के मुताबिक, इस योजना का मकसद मेहनती और कुशल कर्मचारियों को सम्मान देना है. वेंझोउ जैसे शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार हैं, ऐसे में टैलेंट को रोकना आसान नहीं. उन्होंने साफ कहा कि कंपनी सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि एक मजबूत मैनेजमेंट टीम बनाना चाहती है. यही वजह है कि salary and perks China company को लेकर यह मॉडल अब चर्चा में है.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस? (Corporate HR incentive plan)

जैसे ही यह खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोग इसे कर्मचारियों के लिए सपनों का ऑफर बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि 5+5 साल की शर्त कर्मचारियों को बांधने का तरीका है. फिर भी, यह साफ है कि यह योजना नौकरी की दुनिया में एक नया उदाहरण पेश करती है. जहां ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी स्लिप तक सीमित रखती हैं, वहीं यह चीनी कंपनी उन्हें अपना घर देकर भरोसे और वफादारी की नई परिभाषा गढ़ रही है. सवाल बस इतना है...क्या बाकी कंपनियां भी अब इसी राह पर चलेंगी?

