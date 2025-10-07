अहमदाबाद में खतरनाक सफर: ऑटो रिक्शा में लटककर सफर करते नजर आए स्कूली बच्चे, Video पर पुलिस ने कही ये बात

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो में अहमदाबाद के मणिनगर में स्कूली बच्चे खतरनाक तरीके से ऑटो रिक्शा में सफर करते दिखाई दे रहे हैं. एक लड़का ऑटो के पीछे बैठा दिखाई दे रहा है, उसका पूरा शरीर ऑटो के बाहर लटका हुआ है और वो सिर्फ एक लकड़ी के सहारे बैठा हुआ है. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने छात्रों की सुरक्षा की अनदेखी करने के लिए ऑटो चालक, स्कूल और अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अहमदाबाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

डॉ. हर्ष जागेटिया नाम के एक यूजर ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा, "2025 बीत चुका है और अहमदाबाद के मणिनगर में अभी भी छात्र इसी तरह स्कूल जा रहे हैं." "ऑटो चालक, दून स्कूल और पेरेंट्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इसकी अनुमति दी है.

अहमदाबाद पुलिस ने लिखा, "यह हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. ट्रैफिक कंट्रोल रूम को उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया है." यह वीडियो 5 अक्टूबर को शेयर किया गया था, लेकिन घटना की सही तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

बिहार में बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बैन किए गए ऑटो और ई-रिक्शा

इस साल की शुरुआत में, बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कूली परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू किया गया था. अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्कूल या चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

देखें Video:

It's been 2025 and still this is how students are going to school in Maninagar, Ahmedabad. Strict action should be taken against auto driver, Doon school and may be parents for allowing this.@AhmedabadPolice @TOIAhmedabad @AMCommissioner pic.twitter.com/hLMzC7VelG — Dr Harsh Jagetiya (@JagetiyaHarsh) October 5, 2025

प्रतिबंध लागू होने पर, पटना के डीटीओ उपेंद्र पाल ने कहा था, "1 अप्रैल से स्कूली बच्चों को ऑटो से ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ओवरलोड ऑटो और अनफिट वाहन, खासकर ग्रामीण इलाकों में, दुर्घटना के खतरे को काफी बढ़ा देते हैं. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

यह भी पढ़ें: कर्मचारी बोला- सिरदर्द है ऑफिस नहीं आ सकता, मैनेजर ने छुट्टी देने से किया इनकार, कह दी ऐसी बात, भड़के यूजर्स

न कोई डिलीवरी चार्ज, न प्लेटफार्म फीस, Zomato का 7 साल पुराना बिल वायरल, देखकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

पानी भरे खेत को जोत रही थी मां, पास ही तसले में लेटी खेल रही नन्ही परी, Video देख यूजर्स बोले- रियल योद्धा