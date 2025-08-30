विज्ञापन
मुंबई की बारिश में फंसे ऑटो ड्राइवर ने गाया किशोर कुमार का 'छूकर मेरे मन को', सुरीली आवाज़ के दीवाने हुए लोग

उबर कैब में सफ़र कर रहे एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में ऑटो चालक सत्यवान गीते सड़क किनारे अपने रिक्शा में बैठे हैं और तेज़ बारिश से बेपरवाह होकर यह इमोशनल सॉन्ग गा रहे हैं.

मुंबई की बारिश में किशोर कुमार का सदाबहार गाना "छूकर मेरे मन को" गाते हुए एक ऑटो रिक्शा चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उबर कैब में सफ़र कर रहे एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में ऑटो चालक सत्यवान गीते सड़क किनारे अपने रिक्शा में बैठे हैं और तेज़ बारिश से बेपरवाह होकर यह इमोशनल सॉन्ग गा रहे हैं.

वीडियो को इंस्टाग्राम पर स्वीनी डायस ने साझा किया, जिन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "केवल मुंबई में ही आप राइड बुक करके लाइव कार्यक्रम पाते हैं." सत्यवान इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हैं. उन्होंने पहले भी ट्रैफ़िक जाम के दौरान अचानक कराओके सेशन आयोजित करके सुर्खियां बटोरी हैं, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन काफ़ी तारीफ मिली थी.

देखें Video:

डायस ने वायरल वीडियो में आवाज़ धीमी होने की वजह बताते हुए मज़ाकिया लहजे में कहा, "दोस्तों, आपके प्यार के लिए शुक्रिया. मैं यह साफ़ कर रही हूं कि ओजी ऑडियो मानसून (बहुत ज़्यादा शोर) में बह गया, लेकिन उनकी ऊर्जा? अभी भी वाटरप्रूफ़ थी. बारिश में भी, संगीत के प्रति उनका प्यार ही मायने रखता था." सोशल मीडिया यूज़र्स सत्यवान के एक्ट से बेहद खुश थे. एक यूज़र ने कहा, "उनकी आवाज़ बिल्कुल असली जैसी है," जबकि दूसरे ने कहा, "शुद्ध हृदय वाले लोग ही ऐसे विचार ला सकते हैं." एक यूज़र ने कहा, "मुंबई में शुद्ध हृदय वाले लोग हैं. ऐसे समय में, यह थोड़ा सुकून देता है. शुक्रिया दादा."

