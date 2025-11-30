विज्ञापन
विशेष लिंक

अदाणी अहमदाबाद मैराथन: सेना के सम्मान में मैदान में उतरे 24 हजार से अधिक धावक, दिया बड़ा संदेश

Adani Ahmedabad Marathon: रविवार को अहमदाबाद में आयोजित 'अदाणी अहमदाबाद मैराथन' में 24 हजार से अधिक धावकों ने अपना दमखम दिखाया. साबरमती रिवरफ्रंट स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय सेना के सम्मान में इस मैराथन का आयोजन किया गया था.

Read Time: 4 mins
Share
अदाणी अहमदाबाद मैराथन: सेना के सम्मान में मैदान में उतरे 24 हजार से अधिक धावक, दिया बड़ा संदेश
अदाणी अहमदाबाद मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते प्रणव अदाणी सहित अन्य.
  • अहमदाबाद में आयोजित 9वें अदाणी अहमदाबाद मैराथन में 24,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया.
  • मैराथन का थीम "Run4OurSoldiers" था, यह आयोजन भारतीय सेना के सम्मान में किया गया.
  • इस मैराथन में 4,000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अहमदाबाद:

Adani Ahmedabad Marathon: अहमदाबाद में रविवार को आयोजित 'अदाणी अहमदाबाद मैराथन' में 24 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया. भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित इस मैराथन का थीम 'रन 4 आवर सोल्जर्स' (Run4OurSoldiers) था. अडानी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक प्रणव अडानी, एयर मार्शल नागेश कपूर, मेजर जनरल गौरव बग्गा, बॉलीवुड अभिनेत्रियां मंदिरा बेदी और प्रीति झंगियानी, ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया. मौके पर फेमस डिजाइनर आकिब वानी, भारतीय महिला क्रिकेटर यस्तिका भाटिया भी मौजूद थीं.

चार हजार से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों ने भी लिया हिस्सा

इस मैराथन में 4,000 से अधिक सैन्य कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया. फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किमी, 5 किमी की अलग-अलग कैटगरी में हुई इस दौड़ प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच 40 लाख से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की गई. मैराथन में भाग ले रहे सभी धावकों ने फेमस डिजाइनर आकिब वानी द्वारा डिजाइन की गई आधिकारिक मैराथन जर्सी पहन रखी थी. 

अदाणी मैराथन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI), एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस (AIMS) की मानकों के तहत आयोजित की गई. 

प्रणव अदाणी बोले- आंदोलन में बदल गया यह आयोजन

इस मौके पर अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के निदेशक प्रणव अदाणी ने कहा, "2017 से अहमदाबाद मैराथन हमारे शहर के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया है. इस वर्ष Run4OurSoldiers का संदेश और भी गहराई से गूंजा. क्योंकि हमारे सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डटे रहे. 24,000 से ज्यादा धावकों की भागीदारी दर्शाती है कि यह आयोजन कैसे एक ऐसे आंदोलन में बदल गया है."

प्रणव अदाणी ने आगे कहा, "अदाणी अहमदाबाद मैराथन का यह 9वां संस्करण है, जिसमें 24,000 धावकों ने भाग लिया. यह संख्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है. हम इस मैराथन का आयोजन एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, और वह है हमारे सशस्त्र बल."
 

9वीं अदाणी अहमदाबाद मैराथन के विजेताओं की लिस्ट: 

फुल ओपन मैराथन
महिला वर्ग                  
1.⁠ ⁠अश्विनी जाधव (02:56:49)
2.⁠ ⁠भारती (03:03:56)
3.⁠ ⁠ज्योति गावटे (03:09:03)

पुरुष वर्ग
1.⁠ ⁠निखिल सिंह (02:22:49)
2.⁠ ⁠सचिन पुजारी (02:29:14)
3.⁠ ⁠मोहम्मद साहिल अन्निगेरी (02:30:36) 

हाफ ओपन मैराथन
महिला वर्ग
1.⁠ ⁠फरहीन फिरदौस (01:03:48)
2.⁠ ⁠रत्ना मेहता (01:39:10)
3.⁠ ⁠अदिती पांड्या (01:39:30)

पुरुष वर्ग  
1.⁠ ⁠धर्मेंद्र (01:31:31)
2.⁠ ⁠मुकेश कुमार (01:03:57)
3.⁠ ⁠शिवम सिंह तोमर (01:06:21)

10Km ओपन मैराथन
 महिला वर्ग
1.⁠ ⁠नीता रानी (00:35:15)
2.⁠ ⁠अंजलि देवी (00:36:32)
3.⁠ ⁠अनुवा दास (00:43:56)

पुरुष वर्ग
1.⁠ ⁠रंजन यादव (00:30:05)
2.⁠ ⁠मुकेश कुमार (00:30:11)
3.⁠ ⁠सुनील कुमार (00:31:02)

डिफेंस ओपन मैराथन
महिला वर्ग
1.⁠ ⁠पूजा (03:10:16)
2.⁠ ⁠नुपूर जानु (03:35:42)
3.⁠ ⁠नेहा देवी (03:42:30)

पुरुष वर्ग
1.⁠ ⁠मोहित कुमार शर्मा (02:27:14)
2.⁠ ⁠दिनेश सिंह (02:28:02)
3.⁠ ⁠नजीम पी (02:28:07)

हाफ डिफेंस मैराथन
महिला वर्ग
1.⁠ खुशबू गुप्ता (01:25:07)
2.⁠ प्रीति चौधरी (01:29:00)
3.⁠ ⁠अन्नु यादव (01:29:54)

पुरुष वर्ग
1.⁠ ⁠लवप्रीत सिंह (01:05:11)
2.⁠ ⁠शंकरलाल स्वामी (01:07:48)
3.⁠ ⁠जावेद (01:12:44)
 
10 KM डिफेंस मैराथन
महिला वर्ग
1.⁠ ⁠सोनम चौधरी (00:37:26)
2.⁠ ⁠पूजा (00:37:36)
3.⁠ ⁠आर वरलक्ष्मी (00:52:49)

पुरुष वर्ग
1.⁠ ⁠कदम गोविंद (00:32:31)
2.⁠ ⁠सचिन के (00:32:33)
3.⁠ ⁠किशोर आर (00:32:47)

2017 में हुई थी अदाणी मैराथन की शुरुआत

मालूम हो कि अदाणी मैराथन की शुरुआत नवंबर 2017 में हुई थी. 2026 में यह मैराथन अपने 10 साल के पड़ाव के करीब पहुंच रही है. हर साल इस मैराथन में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है. जो भारत के खेल मानचित्र पर अहमदाबाद के स्थान को ऊंचा उठा रही है. साथ ही साथ हजारों लोगों को एक उद्देश्यपूर्ण दौड़ में एकजुट कर रही है.

शुरुआती दो सीजन में 20 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा

अदाणी मैराथन के पहले दो सीजन में लगभग 20,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था. जबकि तीसरे और चौथे संस्करणों में 17,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया. कोविड के बाद अहमदाबाद मैराथन पहला ऐसा मैराथन था जिसने समय-आधारित व्यवस्थाएँ बनाकर एक भौतिक आयोजन आयोजित किया. जिसमें कोविड-19 मानदंडों का पालन करते हुए 2021 में दो दिनों में 8,000 से ज़्यादा धावकों ने भाग लिया.

यह भी पढ़ें - सशस्त्र बलों के सम्मान में 7वीं अदाणी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन, 20 हजार से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Ahmedabad Marathon, Adani Ahmedabad Marathon Latest News, Adani Ahmedabad Marathon NEWS, Pranav Adani, Run 4 Our Soldiers
Get App for Better Experience
Install Now