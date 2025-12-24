बांग्लादेश के ढाका में धमाका, फ्लाईओवर से फेंका गया बम; 1 युवक की मौत; कई गंभीर

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम धमाका हुआ है. इस धमाके में एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आई है. यह धमाका ढाका के मोगबाजार में हुआ है. कुछ उपद्रवियों ने बम फेंका, इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई. वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मारे गए शख्स का नाम सियाम है. यह धमाका 24 दिसंबर की शाम को मोगबाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने फ्लाईओवर के नीचे हुआ. बांग्लादेश में बीएनपी के तारिक रहमान की वापसी से एक दिन पहले यह एक बड़ी घटना घटी है.

फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया बम

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शाम को फ्लाईओवर के ऊपर से बम फेंका गया. बम फटने पर सियाम गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसको बाद में खून से लथपथ हालत में वहां पड़ा देखा गया. कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया. मृतक के परिजनों ने बताया कि सियाम एक निजी कारखाने में काम करता था. घटना के समय भी वह उसी इलाके में रह रहा था.

बम फेंककर तुरंत फरार हुए उपद्रवी

बता दें कि शुरुआत में उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में उसके परिजनों ने उसको पहचान लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में घेराबंदी कर दी. वहीं इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. हालांकि, उपद्रवी बम फेंककर तुरंत फरार हो गए थे.

बम विस्फोट की वजह अभी तक साफ नहीं

ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) के रामना डिवीजन के उप पुलिस आयुक्त मसूद आलम ने कहा कि शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि बम फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया था. बम विस्फोट की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. मामले की जांच की जा रही है.