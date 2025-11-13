विज्ञापन
ड्राइवर ने बजाया डांस म्यूजिक तो भड़क गई पैसेंजर, बैग से निकाला लंबा चाकू और फिर...

Viral Shocking Video: हाल ही में एक चौंका देने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पैसेंजर जिसे टैक्सी में बज रहा म्यूजिक पसंद नहीं आया, तो उसने ड्राइवर पर ही धारदार हथियार तान दिया.

ड्राइवर ने बजाया डांस म्यूजिक तो भड़क गई पैसेंजर, बैग से निकाला लंबा चाकू और फिर...
म्यूजिक पसंद नहीं आया तो महिला ने कैब ड्राइवर पर तान दिया चाकू, बोली- ये गाना चलाओ वरना काट दूंगी!

Woman Threatens Cab Driver With Machete Over Music: सोचिए, किसी टैक्सी में बैठते ही गाना पसंद न आए और गुस्से में पैसेंजर ड्राइवर को ही धमकाने लगें, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कैब में चल रहा गाना उसे पसंद नहीं आया…सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन रूस के समारा (Samara) शहर में एक महिला पैसेंजर ने ऐसा ही कुछ किया, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. 

महिला ने ताना चाकू (taxi driver threatened video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 50 साल की महिला टैक्सी में बैठी है और ड्राइवर कार में डांस म्यूजिक चला रहा होता है. अचानक महिला भड़क जाती है और कहती है, 'मुझे ऐसा म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं.' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @nexta_tv नाम के अकाउंट से शेयर किया है.

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रूस के समारा क्षेत्र में एक टैक्सी यात्री ने ड्राइवर को हथियार दिखाकर धमकाया और shanson गाना बजाने को कहा. महिला हथियार दिखाकर ड्राइवर को धमकाते हुए कहती है कि, 'मैं तुमसे कह रही हूं, मुझे इस तरह का संगीत पसंद नहीं है. क्या तुम्हें पहली बार में समझ नहीं आया?' चिल्लाते हुए कहा 'shanson' बजाओ. 

चैनसन चलाओ वरना…बैग से निकाला धारदार हथियार (Russia taxi viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैब में गाना बजने के कुछ सेकंड बाद ही माहौल खतरनाक हो जाता है. महिला अपने बैग से एक बड़ा धारदार हथियार (knife-like object) निकालती है और सीटों के बीच से सीधे ड्राइवर की ओर तान देती है. ड्राइवर घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी साइड में मोड़ देता है. वो कांपती आवाज में कहता है, 'ठीक है, मैं बंद करता हूं, मैं समझ गया.' महिला तब तक हथियार लहराती रहती है, जब तक ड्राइवर उसका पसंदीदा 'चैनसन' नहीं चालू कर देता. जैसे ही म्यूजिक बदलता है, महिला शांत होकर हथियार नीचे रख देती है...मानो कुछ हुआ ही न हो.

पूरी घटना कैमरे में कैद, पुलिस हरकत में (woman attacks driver video)

यह पूरी घटना टैक्सी के अंदर लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. वीडियो के वायरल होते ही समारा पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. हालांकि, अब तक ड्राइवर ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस महिला की तलाश में जुटी है. नेटिजन्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है, 'ये तो मूड स्विंग का खतरनाक लेवल है.' तो कोई बोला, 'रूस में म्यूजिक की पसंद भी जानलेवा हो सकती है.'

