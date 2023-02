40 घंटे तक दबे रहने के बाद जब एक परिवार को निकाला गया तो सभी राहतकर्मियों को खुशी हुई

Syria Crisis: इस समय विश्व के कई देशों में भूकंप के कारण जान-माल की हानी हुई है. तुर्की और सीरिया में लोगों की स्थिति बदहाल हो चुके है. यहां कई लोग ज़िंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं. सुरक्षाकर्मी लगातार कोशिश कर लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार के सदस्यों को 40 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया है. यह देखने के बाद सुरक्षाकर्मी बेहद खुश हुए हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. An entire family was rescued alive after 40 hours spent under the rubble of their destroyed home in northern Syria