यहां मिल रही है 1000 रुपये की एक कप चाय, NRI का वीडियो हुआ वायरल

1000 Rupees Tea in Mumbai: दुबई में रहने वाले भारतीय ट्रैवल व्लॉगर परीक्षित बलोची ने हाल ही में भारत दौरे का अनुभव शेयर किया और वह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में बताया कि, कैसे एक कप चाय ने उनकी जेब और सोच, दोनों को हिला दिया.

मुंबई की चाय और 1000 रुपये का शॉक (NRI Parikshit Balouchi Tea Story)

परीक्षित ने कहा कि जब वे दुबई से भारत आए तो मन में यही ख्याल था कि, अब रुपये में खर्च करेंगे और 'राजा वाली लाइफ' जिएंगे, लेकिन मुंबई में जब उन्होंने एक होटल में चाय मंगवाई और बिल 1000 रुपये आया, तो वह हैरान रह गए. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'जब भारत छोड़ा था तब 1000 रुपये तो शेयर बाजार में लगाता था, अब एक कप चाय में चला गया.'

NRI का प्रिविलेज और असली अनुभव (Parikshit Balouchi Instagram Video)

वीडियो में उन्होंने बताया कि NRI अक्सर सोचते हैं कि विदेश में कमाए पैसे जब रुपये में बदलेंगे, तो भारत में उनकी जिंदगी आसान होगी, लेकिन इस बार उन्हें उल्टा अनुभव हुआ. परीक्षित बोले, मैं दिरहम में कमाता हूं, तो भारत में गरीबी महसूस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो खर्च देख कर लग रहा है कि फ्लेक्सी-पेमेंट प्लान चाहिए.

आम भारतीय कैसे मैनेज करते हैं? (Mumbai Expensive Tea Viral)

परीक्षित ने सबसे बड़ा सवाल उठाया...यहां के लोग रोज इतना खर्च कैसे कर लेते हैं? भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उनका कहना है कि अब भारत में खर्चे देखकर उन्हें समझ आ गया कि चीजें उतनी सस्ती नहीं रहीं, जितना NRI सोचते हैं.

वीडियो वायरल और लोगों की प्रतिक्रियाएं (Dubai NRI Viral Video)

इंस्टाग्राम पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने कहा कि यह असलियत है जिसे अब हर किसी को मानना पड़ेगा. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि मुंबई की चाय नहीं, मुंबई का 'एक्सपीरियंस' महंगा है.

