विज्ञापन
विशेष लिंक

यहां मिल रही है 1000 रुपये की एक कप चाय, NRI का वीडियो हुआ वायरल

दुबई के व्लॉगर को भारत दौरे पर मुंबई में 1000 रुपये की चाय ने कल्चरल शॉक दे दिया. उनका कहना है कि भारत अब NRI की सोच जितना सस्ता नहीं रहा.

Read Time: 2 mins
Share
यहां मिल रही है 1000 रुपये की एक कप चाय, NRI का वीडियो हुआ वायरल

1000 Rupees Tea in Mumbai: दुबई में रहने वाले भारतीय ट्रैवल व्लॉगर परीक्षित बलोची ने हाल ही में भारत दौरे का अनुभव शेयर किया और वह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में बताया कि, कैसे एक कप चाय ने उनकी जेब और सोच, दोनों को हिला दिया.

मुंबई की चाय और 1000 रुपये का शॉक (NRI Parikshit Balouchi Tea Story)

परीक्षित ने कहा कि जब वे दुबई से भारत आए तो मन में यही ख्याल था कि, अब रुपये में खर्च करेंगे और 'राजा वाली लाइफ' जिएंगे, लेकिन मुंबई में जब उन्होंने एक होटल में चाय मंगवाई और बिल 1000 रुपये आया, तो वह हैरान रह गए. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'जब भारत छोड़ा था तब 1000 रुपये तो शेयर बाजार में लगाता था, अब एक कप चाय में चला गया.'

NRI का प्रिविलेज और असली अनुभव (Parikshit Balouchi Instagram Video)

वीडियो में उन्होंने बताया कि NRI अक्सर सोचते हैं कि विदेश में कमाए पैसे जब रुपये में बदलेंगे, तो भारत में उनकी जिंदगी आसान होगी, लेकिन इस बार उन्हें उल्टा अनुभव हुआ. परीक्षित बोले, मैं दिरहम में कमाता हूं, तो भारत में गरीबी महसूस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो खर्च देख कर लग रहा है कि फ्लेक्सी-पेमेंट प्लान चाहिए.

आम भारतीय कैसे मैनेज करते हैं? (Mumbai Expensive Tea Viral)

परीक्षित ने सबसे बड़ा सवाल उठाया...यहां के लोग रोज इतना खर्च कैसे कर लेते हैं? भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उनका कहना है कि अब भारत में खर्चे देखकर उन्हें समझ आ गया कि चीजें उतनी सस्ती नहीं रहीं, जितना NRI सोचते हैं.

वीडियो वायरल और लोगों की प्रतिक्रियाएं (Dubai NRI Viral Video)

इंस्टाग्राम पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने कहा कि यह असलियत है जिसे अब हर किसी को मानना पड़ेगा. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि मुंबई की चाय नहीं, मुंबई का 'एक्सपीरियंस' महंगा है.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NRI Parikshit Balouchi Tea Story, Dubai NRI Viral Video India, 1000 Rupees Tea In Mumbai, NRI Shock In India, Dubai Based Indian Vlogger Story
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com