कोरियन बॉयफ्रेंड के परिवार से पहली बार मिली भारतीय लड़की, सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये तो असली K-ड्रामा है

प्यार जब दो संस्कृतियों को जोड़ता है, तो स्वाद भी एक नए रंग में ढल जाता है. एक भारतीय लड़की का कोरियन न्यू ईयर अनुभव इसी खूबसूरत मिलन की मिसाल है.

इंडियन लड़की ने मनाया कोरियन बॉयफ्रेंड के परिवार संग लूनर न्यू ईयर

Indian Creator Korean Boyfriend: जब प्यार सरहदों से आगे निकल जाता है, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय कंटेंट क्रिएटर पियूषा पाटिल के साथ, जिन्होंने अपने साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ लूनर न्यू ईयर मनाया. इस खास मौके पर टेबल पर थी कोरिया की पारंपरिक डिश...मंडु त्तेओकगुक (डम्पलिंग राइस केक सूप). पियूषा भी परिवार संग बैठ गईं और सबने मिलकर मंडु तैयार किए. कोई परफेक्ट बना, तो कोई मज़ेदार शेप में. इसी बीच हंसी-मज़ाक और मजेदार किस्सों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया.

ग्रॉसरी रन और इंडियन टच (Cross Cultural Love Story)

पकवानों के बीच वही भारतीय परिवार वाली आदत भी दिखी...एक missing ingredient लेने के लिए तुरंत बाहर जाना पड़ा. वापस आकर बॉयफ्रेंड ने स्ट्रॉबेरी-ग्रेप्स काटकर फ्रूट सलाद बनाया, लेकिन सबसे प्यारा सरप्राइज़ आया बॉयफ्रेंड के पापा की ओर से. उन्होंने सोचा कि पियूषा को भारत की याद आ रही होगी, इसलिए उनके लिए दही डिश तैयार की और करी मिक्स व नान भी लाए.

दावत और प्यार (Korean Lunar New Year Celebration)

अंत में टेबल सजी मछली, झींगा, मीट, सब्ज़ियों और मंडु त्तेओकगुक से. पियूषा बोलीं, इतना स्वादिष्ट था कि मुझे फूड कोमा हो गया. खाने के बाद घर के छोटे सदस्यों ने बड़ों को झुककर प्रणाम किया, जिसे देखकर पियूषा भी शामिल हो गईं. बदले में उन्हें भी मिठाई, चॉकलेट और पैसों वाला लिफाफा मिला. यह अनुभव उनके लिए किसी फिल्मी K-ड्रामा से कम नहीं था.

सोशल मीडिया रिएक्शन (Mandu Tteokguk Indian Experience)

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और लोग जमकर तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा, कितना प्यारा है कि उनके पापा ने तुम्हारे लिए नान और करी लाई. किसी ने कमेंट किया, ये फैमिली वाकई बहुत स्वीट है. एक और प्रतिक्रिया आई, दीदी तो K-ड्रामा वाली लाइफ जी रही हैं.

