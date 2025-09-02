प्रोफेसर साहब ने स्टेज पर किया 'मुकाबला' गाने पर धमाकेदार डांस, नाचते हुए ऐसे उतारा जूता, फैन हो गए लोग

Professor Dance Video: बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी (GAT) के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर पुष्पा राज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड के मशहूर गाने 'मुकाबला' पर शानदार डांस मूव्स दिखा रहे हैं. उनका ये डांस यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है और लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. इंस्टाग्राम वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "हमारे प्रोफेसर का एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस."

लाखों व्यूज़ बटोर चुके इस वीडियो में, प्रोफ़ेसर राज बड़ी सहजता से इस गाने पर थिरकते और कुछ शानदार मूव्स दिखाते नज़र आ रहे हैं. नाचते हुए उनका एक जूता निकल गया, तो उन्होंने दूसरा जूता उतारकर अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी. सोशल मीडिया पर लोग इस डांस वीडियो को देखकर दंग रह गए, कई लोगों ने उन्हें "डांस मास्टर" कहा. कुछ ने तो उनकी तुलना दिग्गज माइकल जैक्सन से भी की है.

देखें Video:

एक यूज़र ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "डांसर बनने के लिए पैदा हुए, लेकिन प्रोफ़ेसर बनने के लिए मजबूर." एक ने लिखा, "भाई ने अपने जुनून की कुर्बानी दी और परिवार के लिए टीचर बन गया." तीसरे यूज़र ने लिखा, "जिस तरह से उसने एक और जूता उतारा... बहुत ही प्रोफेशनल."

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रोफ़ेसर राज वायरल हुए हैं. इससे पहले उन्होंने एक बीटबॉक्सिंग ट्रैक पर अपने डांस से सबका ध्यान खींचा था, जब उन्होंने अपनी स्वाभाविक लय और आकर्षक ऊर्जा का प्रदर्शन किया था.

