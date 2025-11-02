स्टेज पर आते ही प्रोफेसर 'साहब' ने दिखाई माइकल जैक्सन वाली अदाएं, देख स्टूडेंट्स पीटने लगे तालियां

Indore Professor Moonwalk Video: कहते हैं डॉक्टरों की जिंदगी पढ़ाई, मरीज और रिसर्च तक सीमित रहती है, लेकिन इंदौर के इस प्रोफेसर ने सबकी सोच बदल दी. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महमात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM Medical College) के प्रोफेसर स्टेज पर माइकल जैक्सन स्टाइल में मूनवॉक करते नजर आ रहे हैं.

कॉलेज फेस्ट में जब प्रोफेसर ने किया धमाल (Indore medical college professor dance video)

वीडियो कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शूट किया गया है, जहां डॉक्टर राजेश वर्मा नाम के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने मंच पर कदम रखा और पलक झपकते ही मूनवॉक करते हुए सबको चौंका दिया. छात्रों ने तालियों और शोर से उनका स्वागत किया, जबकि वीडियो के कैप्शन में लिखा गया. पोस्ट में मजाकिया अंदाज में प्रोफेसर को 'Smooth Endocrinologist' भी कहा गया, जो माइकल जैक्सन के मशहूर गाने 'Smooth Criminal' पर आधारित एक प्यारा तंज था.

सोशल मीडिया पर छाया प्रोफेसर का जलवा (medical college professor dance video)

जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने प्रोफेसर की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'Doctor by profession, dancer at heart.'वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'सर ने तो स्टेज पर आग लगा दी, ऐसे टीचर्स ही कॉलेज फेस्ट की जान होते हैं.' कई लोगों ने कहा कि इस तरह के पल कॉलेज की यादों को हमेशा के लिए खास बना देते हैं.

डॉक्टर से रॉकस्टार बनने की कहानी (Michael Jackson Style Moonwalk)

माइकल जैक्सन स्टाइल मूनवॉक करने वाले डॉ. राजेश वर्मा अब सोशल मीडिया पर 'रॉकस्टार प्रोफेसर' के नाम से ट्रेंड कर रहे हैं. यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजन दे रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि टीचर्स भी अपनी जिंदगी में मस्ती और जुनून को जगह देते हैं...बस मौका सही होना चाहिए.

