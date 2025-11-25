लगता है गलत लाइन में चले गए हैं सर जी...माइकल जैक्सन की तरह मूनवॉक कर प्रोफेसर 'साहब' ने लूट ली महफिल

Professor Moonwalk Viral Video: कौन कहता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही कॉलेज फेस्ट में धूम मचाते हैं? मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में हुए फेस्ट के दौरान एक प्रोफेसर 'साहब'ने स्टेज पर ऐसी धमाकेदार एंट्री ली कि पूरा इंटरनेट झूम उठा. माइकल जैक्सन की धुन पर जब उन्होंने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और क्लासिक डांस मूव्स के साथ 'मूनवॉक' किया तो हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर जा टिकी. पल भर में माहौल तालियों से गूंज उठा.

किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और देखते ही देखते #MoonwalkProfessor ट्रेंड करने लगा. छात्रों ने लिखा, 'ऐसे प्रोफेसर हर कॉलेज में होने चाहिए. पढ़ाई भी और एंटरटेनमेंट भी.'

क्यों हुआ वीडियो वायरल (College fest dance video India)

प्रोफेसर की एनर्जी और कॉन्फिडेंस ने सभी को चौंका दिया. यह वीडियो Generational Gap को मजेदार अंदाज में जोड़ता है. जहां एक टीचर अपने स्टूडेंट्स से तालमेल बनाते हुए खुद परफॉर्म कर रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'Stress-free teaching style' और 'Fun learning attitude' से जोड़ रहे हैं.

आज जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच अक्सर दूरी की बात होती है, वहां इस प्रोफेसर ने मस्ती और मोटिवेशन दोनों का मेल दिखा दिया कि कभी-कभी ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका एक स्माइल और मूनवॉक भी हो सकता है.

