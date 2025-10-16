कैंसर जीत गया दोस्तों… 21 की उम्र, कैंसर से जंग और आखिरी शब्द, लड़के की पोस्ट ने तोड़ दिए लाखों दिल!

21 year old Man cancer post viral: सोशल मीडिया पर एक 21 साल के युवक की आख़िरी पोस्ट इन दिनों लोगों की आंखें नम कर रही है. युवक ने अपनी अंतिम सांसों से पहले लिखा, “कैंसर जीत गया दोस्तों…” और इन पांच शब्दों ने पूरी इंटरनेट दुनिया को झकझोर दिया. यह पोस्ट अब लाखों बार शेयर हो चुकी है और लोगों ने उसे “सच्चा योद्धा” कहा है.
लड़ते-लड़ते थक गया था, पर हिम्मत नहीं हारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक (जिसकी पहचान सोशल मीडिया पर आदित्य नाम से हो रही है) पिछले दो साल से कैंसर से जूझ रहा था. इलाज के बीच भी वह हमेशा मुस्कुराते हुए अपने वीडियो और पोस्ट शेयर करता था. अपनी आख़िरी पोस्ट में उसने लिखा, “थोड़ा थक गया हूं दोस्तों… शायद अब कैंसर जीत गया. लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी.” उसके शब्दों में दर्द तो था, लेकिन एक जज़्बा भी झलक रहा था, ज़िंदगी को आख़िरी पल तक मुस्कुराकर जीने का.
Cancer won guys , see ya !!!
byu/Erectile7dysfunction inTwentiesIndia
कैंसर जीत गया दोस्तों, अब चलता हूं!!
इस पोस्ट को रेडिट पर r/TwentiesIndia से पोस्ट किया गया है. जिसका कैप्शन में लिखा है- कैंसर जीत गया दोस्तों, अब चलता हूं!!
सुनिए सब, मैं 21 साल का हूं. साल 2023 में मुझे स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ था. तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कीमोथैरेपी हुई, कितनी रातें अस्पताल में बीती... अब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा करने को. शायद मैं इस साल के अंत तक नहीं रहूंगा. दीवाली आने वाली है, सड़कों पर लाइटें दिखने लगी हैं. यह सोचकर दिल भारी हो जाता है कि शायद यह मेरी आखिरी दीवाली होगी. मुझे इन रोशनी की चमक, लोगों की हंसी, पटाखों की आवाज... सब याद आएंगे.
अजीब लगता है... जिंदगी आगे बढ़ रही है और मैं धीरे-धीरे पीछे छूट रहा हूं. अगले साल जब कोई और मेरे घर में दीए जलाएगा, मैं बस किसी की याद बनकर रह जाऊंगा. कभी-कभी रातों में अब भी अपने आप भविष्य के लिए सोचने लगता हूं, जैसे आदत बन गई हो. सपने थे मेरे भी… थोड़ा और घूमने का, कुछ अपना शुरू करने का और जब तबीयत ठीक हो जाए तो एक कुत्ता अपनाने का. लेकिन फिर याद आता है कि समय बहुत कम बचा है और वो सारे ख्वाब धीरे-धीरे धुंधले पड़ जाते हैं.
मैं अब घर पर हूं और अपने माता-पिता के चेहरे पर वो चुप सा दर्द हर दिन देखता हूं. मुझे नहीं पता कि मैं यह सब लिख क्यों रहा हूं. शायद इसलिए कि कहने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है, शायद इसलिए कि मैं अपने जाने से पहले कोई छोटा सा निशान छोड़ जाऊं. बस इतना ही… अब चलता हूं… देखता हूं, उस पार क्या है. See ya!!
इंटरनेट पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब
पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर संवेदनाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा- “तुम हारे नहीं, तुमने इंसानियत जीत ली.” कई लोगों ने उसकी पोस्ट को ‘जीवन का सबक' बताया और कहा कि उसने दिखा दिया कि सच्ची जीत हिम्मत की होती है, नतीजे की नहीं.
छोटा जीवन, बड़ी सीख छोड़ गया
आदित्य की यह आख़िरी पोस्ट सिर्फ़ एक विदाई नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी का पैग़ाम थी, कि जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी मुस्कुराना हिम्मत है. उसने साबित कर दिया कि मौत सब कुछ नहीं जीत सकती, क्योंकि उसकी मुस्कान आज भी ज़िंदा है… इंटरनेट पर और हर उस दिल में जिसने उसे पढ़ा.
यह भी पढ़ें: लड़कियों को यूज करते हैं! हिंदू लड़के से शादी के बाद मुस्लिम लड़की ने बताई क्या-क्या सच्चाई ? वायरल हुआ Video
कर्मचारी ने मांगी छुट्टी तो मैनेजर की Poor English की खुली पोल, लिखी ऐसी बात, वायरल चैट पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं