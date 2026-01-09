"आतिशी ने 'गुरु' शब्द कहा ही नहीं...", फोरेंसिक जांच के दौरान फर्जी वीडियो मामले में पुलिस का बड़ा दावा

दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक फर्जी वीडियो मामले में फोरेंसिक जांच को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है. फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आतिशी ने 'गुरु' शब्द कहा ही नहीं था. धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर एडिटेड और डॉक्टर्ड वीडियो जान-बूझकर वायरल की गई. ये वीडियो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल की गई.

'आप' नेता का एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में एफआईआर दर्ज

अब जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने इस फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की है. पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बताया गया कि दिल्ली की पूर्व सीएम और सदन में विपक्ष की नेता आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस कमिश्नरेट प्रवक्ता ने बताया कि विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी का एडिटेड और डॉक्टर्ड वीडियो अपलोड और सर्कुलेट करने के मामले में इकबाल सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है.

बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट अपलोड किए गए हैं, जिनमें एक छोटा वीडियो क्लिप है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी कथित तौर पर गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक और ईशनिंदा वाली बातें कर रही हैं, और साथ में बहुत भड़काऊ कैप्शन भी हैं.

शिकायत के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के वीडियो को डाउनलोड कर फोरेंसिक जांच के लिए डायरेक्टर, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पंजाब भेजा गया. फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पता चला कि आतिशी ने अपने ऑडियो में 'गुरु' शब्द नहीं बोला है, जैसा कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है.

पुलिस की तरफ से बताया गया कि वीडियो के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, ताकि कैप्शन में ऐसे शब्द शामिल किए जा सकें, जो आतिशी ने कभी बोले ही नहीं.

बता दें कि दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर दिल्ली के आप विधायकों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया था. इसी हंगामे के दौरान आतिशी माइक बंद होने पर भी सदन में बोल रही थीं. इसका वीडियो शेयर कर उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक और ईशनिंदा वाली बातें कहीं.

हालांकि, पंजाब की जालंधर पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर उन्होंने जांच की और पाया कि वीडियो एडिटेड है. इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.