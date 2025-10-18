गोल्ड को लेकर सच निकली शक्ति कपूर की 35 साल पुरानी भविष्यवाणी, यूजर्स बोले- काश मम्मी-पापा ने मानी होती ये बात

Gold Rate Viral Video of Shakti Kapoor : आज सोने का भाव आसमान को फाड़कर और भी ऊंचा जा चुका है. मौजूदा साल में ही सोने की कीमत 60 फीसदी तक बढ़ चुकी है. सोना साल 2014 में 28 से 32 हजार रुपये तोला मिलता था और आज दस साल बाद इसकी कीमत 1 लाख रुपये को पार कर चुकी है. सोने के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. इसी कारण सोना खरीदने वालों की संख्या में भी बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है. पूरे देश में सोने की आसमान छूती कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोने का दाम इतनी तेजी से बढ़ेगा और वो लाख रुपये को पार कर जाएगा, लेकिन एक शख्स इस बात को जरूर जानता था कि सोने का रेट लाख रुपये हो जाएगा, और वो शख्स कोई नहीं बल्कि शक्ति कपूर हैं.



सच हुई शक्ति कपूर की गोल्ड रेट पर भविष्यवाणी



आज से 35 साल पहले शक्ति कपूर ने एक फिल्म में इस बात का अनुमान लगा दिया था कि सोने का भाव लाख रुपये से ऊपर आएगा. इस फिल्म की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें शक्ति कपूर चीख-चीख कर बोले रहे हैं, 'एक दिन हमारे सोने का भाव बढ़ेगा 5 हजार रुपये तोला, 10 हजार रुपये तोला, 50 हजार रुपये तोला, लाख रुपये तोला'. और शक्ति कपूर के मुंह से निकली यह बात आखिरकार सच साबित हुई और आज 10 ग्राम यानि एक तोले सोने की कीमत 1 लाख रुपये का पार कर चुकी है. सोने के बढ़ते भाव के बीच बार-बार शक्ति कपूर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अब अपने पेरेंट्स को दोष दे रहे हैं.

देखें Video:

'काश मम्मी-पापा बात मान लेते'

इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अच्छा हुआ सर जी आपने 10 लाख रुपये नहीं बोला'. दूसरा यूजर लिखता है, 'हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि यह आदमी जो बोलता है, सच होता है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'सोना तो 1 लाख 20 हजार को पार कर चुका है, तुमने तो बस लाख रुपये की बात की थी'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'इसका मतलब जब यह फिल्म आई थी तो सोने का भाव 5 हजार रुपये था'. एक और ने लिखा है, 'शक्ति कपूर ने लाख टके की बात बोली थी, लेकिन किसी ने भी इनकी बात पर गौर नहीं किया'. एक और लिखता है, 'अगर मम्मी पापा शक्ति कपूर की बात पर गौर करते तो आज हमारे पास बहुत सोना होता'. इस वीडियो पर 90 लाख तक लाइक आ चुके हैं और कईयों ने कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी शेयर किए हैं.

