विज्ञापन

5 दिसंबर को गलती से मत शुरू लेना ये फिल्म, देख लिया तो अंधरे में जाने से लगेगा डर

मलयालम स्टार प्रणव मोहनलाल की फिल्म डाइस इरे सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की ओटीटी रिलीज सामने आ गई है.

Read Time: 2 mins
Share
5 दिसंबर को गलती से मत शुरू लेना ये फिल्म, देख लिया तो अंधरे में जाने से लगेगा डर
डाइस इरे ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार
नई दिल्ली:

मलयालम फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहला नाम मोहनलाल का आता है. मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के स्टार हैं. मगर एक्टिंग के मामले में उनके बेटे प्रणव मोहनलाल भी कम नहीं हैं. वो अपनी एक्टिंग के दम पर अलग पहचान बना रहे हैं. प्रणव एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आते हैं जिन्हें देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है.अक्टूबर के महीने में प्रणव की फिल्म डाइस इरे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उनकी इस हॉरर फिल्म ने लोगों को हिलाकर रख दिया था. अब ये हॉरर-थ्रिलर फिल्म ओटीटी पर लोगों को इंप्रेस करने के लिए तैयार है. डाइस इरे की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए आपको बताते हैं ये फिल्म कब और कहां रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: सनी देओल और बॉबी देओल पापा धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे को मनाएंगे खास, फैंस का भी होगा खास वेलकम

कब और कहां रिलीज होगी डाइस इरे

डाइस इरे हैलोवीन के मौके पर सिनेमाघरों पर 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक डाइस इरा 5 दिसंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी भी दे दी है. हॉरर लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत खास होने वाला है. ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आप इसका मजा उठा पाएंगे.

बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त कमाई

डाइस इरे की बात करें तो ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हुई थी और दुनियाभर में इसने 82 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

क्या है कहानी

डाइस इरे में एक अमीर आर्किटेक्ट की कहानी दिखाई गई है. जिसका किरदार प्रणव मोहनलाल ने निभाया है.अपने करीबी दोस्त कनी की आत्महत्या के बाद वह उसके घर जाता है और वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है. उसके आगे क्या होता है ये आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म आने के बाद देखिएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dies Irae, Movie Dies Irae, Malayalam Film Dies Irae, Dies Irae OTT Release, Dies Irae On JioHotstar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com