लड़की ने 2 साल में ही छोड़ दी बैंक की सरकारी नौकरी, Video शेयर कर बताई ये बड़ी वजह

देश में अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत है तो वो है सरकारी नौकरी की, भले ही आदमी चपरासी ही क्यों ना हो बस सरकारी होना चाहिए. क्योंकि उसे घर से लेकर ससुराल तक इज्जत मिलती है. देश में हर साल कई बच्चे दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी लगाते हैं. बीते कुछ सालों में एसएससी (SSC) के पेपर लीक होने से उन बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिन्हें उम्मीद थी उनकी अब सरकारी नौकरी पक्की है. एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद वारे-न्यारे हो जाते हैं और कोई इसे गलती से भी छोड़ने की बात नहीं सोचता है. लेकिन एक महिला ने बैंक में पीओ के पद पर दो साल काम करने के बाद इससे इस्तीफा दे दिया है. मेरठ की इस महिला ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर चौंकाने वाला काम किया है.आइए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की वजह ?

प्रोफेसर साहब ने स्टेज पर किया 'मुकाबला' गाने पर धमाकेदार डांस, नाचते हुए ऐसे उतारा जूता, फैन हो गए लोग



लड़की ने क्यों छोड़ी सरकारी नौकरी? (Girl quits PO Govt Job)

मेरठ की वाणी पंजाब नेशनल बैंक में पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) के पद पर थी और उनको यह नौकरी परीक्षा पास कर साल 2022 में मिली थी. अब वाणी ने सोशल मीडिया पर आकर सरकारी नौकरी छोड़ने की वजह बताई है. वाणी ने कहा कि उनकी यह नौकरी उनके लिए जहर (Toxicity) बन गई थी. इस नौकरी में उनका सुख-चैन और मेंटल पीस सब चला गया था. वाणी ने यह भी कहा कि वह पहले जैसी हंसमुख और खुश रहने वाली लड़की नहीं रह गई थी. इस जॉब को करने के बाद दौरान वह चिड़चिड़ी होने लगी और उनका स्वभाव बहुत ही खराब हो गया था.

देखें Video:

आखिर क्या चाहिए लड़की को? (PNB PO Girl Job Viral Post)

वाणी ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'सभी हीरो कैप नहीं पहनते, कुछ नौकरी भी छोड़ते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये मेरे किसी का काम का नहीं है, नौकरी की वजह से मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जरूर हो गई थी, लेकिन मेंटली बहुत कमजोर, मेरा मन शांत नहीं हुआ, मैं उस इंसान से नफरत करने लगी जो मैं इस जॉब में बनती जा रही थी, इसलिए मैंने सरकारी सैलरी की बजाए मेंटल पीस को चुना, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं हैं और ना ही होगा, लेकिन मुझे मेंटल पीस चाहिए'.

यह भी पढ़ें: अगरबत्ती की मां और आंखों का भाई कौन है? लड़की के अटपटों सवालों ने घुमाया सिर, वायरल Video पर व्यूज 8 करोड़

सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video

ट्रेन की बर्थ पर ही कूलर लगाकर सो गया शख्स, वायरल Video देख दंग रह गए लोग, बोले- जनरल में 1 AC का मज़ा