पानी से भरी सड़कों पर इस शख्स ने स्कूटर का किया टेस्ट, Video देख यूजर्स बोले- मौके का उठाया सही फायदा

सदियों पुरानी कहावत, "जब ज़िंदगी आपको नींबू दे, तो नींबू पानी बनाइए", जिसका मतलब यह है कि चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कोशिश करें. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर विवेकानंद हल्लेकेरे ने बाउंस इन्फिनिटी के ई-स्कूटरों की क्षमता दिखाने के लिए पानी से भरी सड़कों पर उनका टेस्ट किया. आइए जानते हैं इस बारे में.

OMG! गुरुग्राम में मिनी ट्रक में बैठकर ऑफिस जाते दिखे लोग, जलभराव से सड़कों का बुरा हाल, चौंकाने वाला Video



पानी से भरी सड़कों पर किया स्कूटर का टेस्ट



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है, कि घुटनों तक भरे पानी में बाउंस के सीईओ और को- फाउंडर विवेकानंद हल्लेकेरे ने बाउंस इन्फिनिटी के ई-स्कूटर का टेस्ट किया और बताया कि कैसे यह स्कूटर जलभराव के दौरान भी अच्छे से काम करता है.



इस वीडियो को विवेकानंद हल्लेकेरे ने अपने आधिकारिक अकाउंट X पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, "भारत में भले ही पर्याप्त टेस्ट लैब न हों, लेकिन हमारी सड़कें मुफ्त में टेस्ट की की सुविधा देती है. ऐसे में बाउंस इन्फिनिटी के ई-स्कूटरों को जलभराव में चेक किया जा रहा है."

India may lack enough test labs, but our roads offer free real-world testing.

That's a Bounce Infinity doing its routine IP67 & water logging checks near our plant.



And btw, cruise mode? We didn't showcase it - it's been on Bounce Infinity since 2022 ???? pic.twitter.com/dfMzrJtwJP — Vivekananda Hallekere (@vivekanandahr) September 1, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसे 51,000 से अधिक बार देखा गया है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को बेहद ही शानदार तरीके से उजागर करने के लिए विवेकानंद हल्लेकेरे की सराहना की है, जबकि कई लोगों ने इसे एक बेहतरीन टेस्ट बताया है.



वहीं वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, स्टार्टअप की दुनिया में होने का एक और फायदा यह है कि जब आपको नींबू मिले, तो नींबू पानी बनाइए," एक यूजर ने कहा, जबकि दूसरे ने आगे कहा, "अब तो बाइक कंपनी के फाउंडर भी भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ा रहे हैं." तीसरे ने यूजर ने कहा, "हा हा, भारतीय सड़कें बेहतरीन टेस्ट लैब है, जहां हर चीज को टेस्ट किया जा सकता है."

