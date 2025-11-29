विज्ञापन
शादी में जूता छुपाई की रस्म के दौरान शख्स ने लगा दी जूते की बोली, ऐसे की नीलामी, देखकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

शिकागो की एक शादी में इटैलियन अंकल ने जूता-चुपाई रस्म को लाइव ऑक्शन में बदल दिया. उनका मजेदार अंदाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादियों में जूता छुपाई की रस्म तो आपने बहुत बार देखी है. जिसमें सालियां यानी दुल्हन की बहनें शादी के दौरान दूल्हे का जूता चुराती हैं और फिर जबतक उन्हें नेग या शगुन नहीं मिल जाता वो जूता वापस नहीं करती हैं. लेकिन, एक शादी ऐसी भी थी जहां जूता छुपाई को नीलामी बना दिया गया. जी हां, शिकागो में हुई एक शादी इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. वजह है, जूता-चुपाई की रस्म, जिसे एक इटैलियन अंकल ने अपने अलग ही अंदाज़ में इतना मजेदार बना दिया कि हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

इटैलियन अंकल बने ‘लाइव ऑक्शनियर'

शादी में मौजूद अंकल रिची ने जैसे ही देखा कि जूता-चुपाई की रस्म शुरू होने वाली है, वे बिना किसी झिझक के आगे आए और बोले- “लेट्स स्टार्ट द बिड!” इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे माहौल को बदल दिया. उन्होंने ऑक्शन 200 डॉलर से शुरू किया और कुछ ही सेकंड में आवाज़ ऊंची करते हुए बोली को 1000 डॉलर तक पहुंचा दिया. उनकी एनर्जी और अंदाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल ऑक्शनियर जैसा था.

देखें Video:

मेहमान हुए खुश, माहौल बना सुपर एंटरटेनिंग

विक्टोरियन पार्क (शिकागो) की खूबसूरत लोकेशन पर इकट्ठा मेहमान मोबाइल कैमरे निकालकर वीडियो बनाने लगे. हर तरफ से आवाज़ें, हंसी और चीयर्स सुनाई दे रही थीं. अंकल रिची ने इस इंडियन रस्म को अपने इटैलियन तड़के के साथ इतना जीवंत बना दिया कि सब उनका फैन हो गए.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर DJ Chirag Gandhi ने शेयर किया है. कमेंट सेशन में लोग अंकल रिची की खूब तारीफ कर रहे हैं- एक यूजर ने लिखा- “अंकल रिची को तो लाइफटाइम पहला नान फ्री मिलना चाहिए.” दूसरे ने लिखा- “ये बताइए कि डील कितने में फाइनल हुई? जूते मिले या नहीं?” तीसरे ने लिखा- “पंडित जी से भी तेज़ बोल रहे हैं अंकल!” चौथे ने लिखा- “इस टैलेंट को इंडिया इम्पोर्ट कर लो प्लीज़!” भारतीय शादियों में जूता-चुपाई का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन इस बार इटैलियन अंकल के तड़के ने इस रस्म को इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट लेवल पर पहुंचा दिया है. वीडियो देखने वाले लोग भी कह रहे हैं. “अंकल रिची फॉर द विन!”

