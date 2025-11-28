17 साल बाद AI के कमाल से घर वापस लौटी पाकिस्तानी मुन्नी, फैमिली ने छोड़ दी थी उम्मीद

अभी तक यह सुनने को मिलता आया है कि सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया के खोए लोग सालों बाद अपने परिवार से मिल रहे हैं. इस तरह की कहानियां हमने सिर्फ फिल्मों में देखी, लेकिन अब खोने-पाने की फिल्मी कहानी असल जिंदगी में भी देखने को मिल रही है. लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि एआई (AI) के जरिए एक लापता पाकिस्तानी युवती 17 साल बाद अपने परिवार को मिल गई. यह कहानी ठीक वैसी ही फीलिंग्स देती है, जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान में पाकिस्तानी मुन्नी अपनी फैमिली से मिलती है. चलिए जानते हैं लापता पाकिस्तानी युवती 17 साल बाद अपने परिवार से कैसे मिली?



कैसे खोई थी पाकिस्तानी युवती ?

लापता पाकिस्तानी युवती किरण ने बताया, 'मैं तो रास्ता भटक गई थी, बहुत रो रही थी, एक महिला ने मुझे इस्लामाबाद के शेल्टर होम में छोड़ दिया, मुझे तो अपना घर भी याद नहीं था, मैं 2008 में घर से आइसक्रीम लेने निकली थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर कभी घर वापस नहीं जा सकी'. कुछ दिनों बाद इधी फाउंडेशन की को-फाउंडर बिलकिस इधी बच्ची को कराची लेकर चली गईं और साल 2008 से अब तक किरण शेल्टर में ही बड़ी हुईं. शेल्टर के फाउंडर ने बताया कि एक नहीं बल्कि कई बार किरण को इस्लामाबाद ले जाया गया, ताकि उसके माता-पिता का पता लगाया जा सके.



मां-बाप से कैसे मिली पाकिस्तानी युवती ?

किरण के फैमिली से मिलने की कहानी बहुत ही फिल्मी है. मौजूदा साल में इस फाउंडेशन ने पंजाब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कार्यरत साइबर सिक्योरिटी स्पेशल नबील अहमद से संपर्क किया. नबील को किरण की कुछ तस्वीरें और उनके इलाके से जुड़ी जानकारी भेजी गई. नबील ने एआई, फेस रिकग्निशन और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से किरण के परिवार का पता निकाल लिया. इसके बाद किरण की फैमिली को सूचना दी गई. किरण के पिता एक दर्जी है, जो बेटी की खबर सुनते ही कराची पहुंचे और अपनी बेटी को लेकर घर चले गए. किरण को पाकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. फैमिली ने बताया कि उन्होंने किरण को ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिर में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी.

