विज्ञापन
विशेष लिंक

घर की तकरार में सरहद पार! पिता से हुई बहस तो गुस्से में पाकिस्तानी महिला ने पार कर ली LOC

अधिकारियों ने बताया, "मंगलवार को सेना के जवानों ने पीओके के कोटली जिले के गिम्मा इलाके की रहने वाली 35 वर्षीय शहनाज अख्तर को बालाकोट सेक्टर के अग्रिम क्षेत्र डब्बी से गिरफ्तार किया है."

Read Time: 1 min
Share
घर की तकरार में सरहद पार! पिता से हुई बहस तो गुस्से में पाकिस्तानी महिला ने पार कर ली LOC
AI की तस्वीर
जम्मू:

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अपने पिता से हुए विवाद के बाद नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले घुसने वाली एक पाकिस्तानी महिला को सेना के जवानों ने हिरासत में ले लिया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया, "मंगलवार को सेना के जवानों ने पीओके के कोटली जिले के गिम्मा इलाके की रहने वाली 35 वर्षीय शहनाज अख्तर को बालाकोट सेक्टर के अग्रिम क्षेत्र डब्बी से गिरफ्तार किया है."

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अपने पिता से बहस होने के बाद अख्तर अपना घर छोड़ कर नियंत्रण रेखा क्षेत्र की ओर भाग गई थी. हालांकि, सेना की एक इकाई ने उसे पकड़ लिया. अधिकारियों ने बताया कि महिला को अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehnaz Akhtar, Pakistani Woman Detained Poonch, Woman Crosses LoC, Pakistani Woman Caught
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com