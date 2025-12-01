विज्ञापन
1 जूस के गिलास ने दो देशों के दिलों को जोड़ दिया, वीडियो देख लोग बोले- वाह...मेहमाननवाजी हो तो ऐसी

Afghan Hospitality Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों अफगानिस्तान से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, अफगान दुकानदार का 'मेहमान' कहकर पैसे न लेना...इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया. देखें कैसे एक जूस के गिलास ने दो देशों के दिलों को जोड़ दिया.

आप हमारे मेहमान हैं...अफगान जूस वाले की मेहमाननवाजी देख दिल हार बैठा भारतीय व्लॉगर

Indian Vlogger In Afghanistan: कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल या मोड़ देखने को मिलते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत की खूबसूरती अब भी जिंदा है. भारतीय ट्रैवल व्लॉगर कैलाश मीणा के साथ अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही दिल छू लेने वाला किस्सा हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. यह कोई बड़ी घटना नहीं थी, बस अनार के जूस के एक गिलास से शुरू हुई एक छोटी-सी बात...जो देखते-देखते दुनिया भर में वायरल हो गई.

जूस खत्म, पैसे बढ़ाए...पर दुकानदार ने मुस्कुराकर मना कर दिया (Afghanistan Indian guest story)

कैलाश मीणा एक साधारण से जूस स्टॉल पर खड़े होकर अनार का ताजा जूस पी रहे थे. जूस खत्म हुआ तो उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, पर दुकानदार ने हल्की मुस्कान के साथ नोट वापस कर दिए और सिर्फ इतना कहा, 'आप हमारे मेहमान हो.' अफगानिस्तान में मेहमान शब्द सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा है. पास ही खड़े एक स्थानीय शख्स ने भी तुरंत कहा, 'India हमारा मेहमान है.' इस एक पल में साफ झलक गया कि मुश्किल दौर से गुजर रहे देश में भी मेहमाननवाजी का दिल कितना बड़ा होता है.

अफगानिस्तान की मेहमाननवाजी ने किया सबको भावुक (Afghan hospitality viral video)

वीडियो में मीणा भी इमोशनल होकर कहते नजर आए, 'ये है असली अफगानिस्तान की मेहमाननवाजी.' वाकई, ऐसी गर्मजोशी किताबों में नहीं, सिर्फ असली जिंदगी में महसूस की जा सकती है. अफगान लोगों के बीच मेहमान को इज्जत देना, उनका ख्याल रखना और उन्हें परिवार जैसा मानना एक सदियों पुरानी परंपरा है. यह वीडियो उसी खूबसूरत संस्कृति को दुनिया के सामने फिर से ले आया.

सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार (Afghan juice seller video)

इंस्टाग्राम पर शेयर होने के कुछ ही घंटों में वीडियो दो लाख से ज्यादा बार देखा गया. कमेंट्स में लोगों ने दुकानदार की दरियादिली की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'भाई अफगान सबसे दिलदार लोग होते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसा व्यवहार आजकल कहां देखने को मिलता है?' तीसरे यूजर ने लिखा, 'यह असली अफगान संस्कार है, जो दुनिया को जानना चाहिए.' कई यूजर्स ने लिखा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दिल का रिश्ता है, उसे ऐसे पल और मजबूत बना देते हैं.

