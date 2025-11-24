'दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज में जाना पड़े'...लंदन में रहने वाले भारतीय के पोस्ट से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Delhi AQI Crisis: कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषण तो हर साल आता है...दो-चार दिन परेशान करता है, फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन जब कोई बाहर से आता है और पहली ही सांस में दिल्ली की हवा उसे चुभ जाए, तो बात सिर्फ मौसम की नहीं रहती…एक क्राइसिस बन जाती है. लंदन में रहने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल कुनाल कुशवाहा की ताजा पोस्ट ने यही बात फिर से सबके सामने लाकर रख दी. उनका दर्द, गुस्सा और बेबसी...तीनों शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी हर लाइन में महसूस होती है.

'एयरपोर्ट पर उतरते ही हवा का स्वाद महसूस हुआ'(dangerous air Delhi)

कुनाल बताते हैं कि विदेश में साफ, हल्की, सांस लेने लायक हवा में रहने के बाद उन्हें समझ आया कि दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं…खतरनाक हो चुकी है. उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा सोचता था कि, आखिर AQI इतना बुरा कैसे हो सकता है? पर दिल्ली उतरे कुछ मिनटों में ही हवा का स्वाद और गंध तक महसूस होने लगी.' AQI सिर्फ 200 था और इससे ही उनके गले में दर्द, फेफड़ों में चुभन और जैसे शरीर में धुआं घुसता हुआ महसूस हुआ.'ये क्राइसिस है… दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची' कुनाल की यही लाइन सोशल मीडिया की बहस का केंद्र बन गई.

'दिल्ली-मुंबई में प्रॉपर्टी? बिल्कुल मत लेना'(Delhi living conditions)

कुनाल की पोस्ट का सबसे तीखा हिस्सा वो सलाह थी जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.'दिल्ली छोड़ दो… चाहे कर्ज में ही क्यों न जाना पड़े. ये शहर तुम्हारे सेहत का दुश्मन है.'उन्होंने अपनी इंडिया ट्रिप भी आधी छोड़ दी और अगली ही सुबह लंदन लौटने का फैसला कर लिया.

लोगों के कमेंट्स में डर, गुस्सा और लाचारी (Indian techie viral post)

कुनाल की पोस्ट पर हजारों लोगों ने रिएक्ट किया. कमेंट्स में तीन भावनाएं सबसे ज्यादा दिखीं, 'चिंता, गुस्सा और बेबस होना.' एक यूजर ने लिखा, 'दिल्ली छोड़ना आसान है, बस उन लोगों के लिए जिनके पास विकल्प हैं.' दूसरे ने कहा, '99% लोग नहीं जा सकते...नौकरी, परिवार, जिंदगी…सब यहीं है.' तीसरे यूजर ने प्रैक्टिकल सलाह दी, 'मास्क पहनो, एयर प्यूरीफायर रखो, बाहर की एक्टिविटी कम करो और सिस्टम से जिम्मेदारी मांगो.'

दिल्ली की हवा…आज फिर 'बहुत खराब'(toxic air Delhi)

इस बीच दिल्ली का AQI लगातार नौवें दिन बहुत खराब श्रेणी में है. सरकार ने Stage-3 GRAP लागू कर दिया है और निजी दफ्तरों को 50% वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह दी है. लोग परेशान हैं, शहर धुंध से ढका है और सवाल वही है, 'कब साफ होगी हवा?'

