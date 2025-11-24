इंतहा हो गई इंतजार की...चलती ट्रेन में जब शुरू हुआ मिनी-कॉन्सर्ट, स्टोन कीज बैंड ने दी धमाकेदार परफॉरमेंस

Train Band Stone Keys Public Concert Viral Video: कभी-कभी सफर में ऐसा पल मिल जाता है, जो थकान की बजाय दिल में जगह बना लेता है. अहमदाबाद से लखनऊ जा रही एक ट्रेन में कुछ ऐसा ही हुआ...जब कोच ने अचानक रूप बदलकर 'मिनी-म्यूजिक कॉन्सर्ट' का चेहरा पहन लिया. जिन भी यात्रियों ने ये लाइव सीन देखा, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका ये सफर वायरल इतिहास का हिस्सा बन जाएगा. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर जैसे ही आया…बस फिर क्या था 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज, हजारों कॉमेंट्स और सोशल मीडिया पर nonstop चर्चा शुरू हो गई.

बिना प्लान के बना 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट-पब्लिक कॉन्सर्ट' (Indian train concert)

इंडियन म्यूजिक बैंड Stone Keys अपने सफर में बस ऐसे ही बैठे थे..ना कोई तैयारी, ना कोई स्टेज और ना कोई इवेंट प्लान. अचानक उन्होंने सोचा 'चलो थोड़ा मूड बना देते हैं' और बस गिटार निकला, माइक सेट हुआ और शुरू हो गई लाइव परफॉर्मेंस. बैंड ने अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी का आइकॉनिक गाना 'इंतहा हो गई इंतजार की' छेड़ दिया. कोच में बैठे यात्रियों की आंखें चमक उठीं. कुछ लोग ताल मिलाने लगे, कुछ रिकॉर्डिंग मोड में चले गए और कुछ पुराने दिनों की यादों में खो गए. यात्रियों के चेहरों पर वही मासूम, अचानक वाली खुश, जो किसी प्लान का हिस्सा नहीं होती… बस हो जाती है, वाली झलक देखने को मिल रही थीं.

सोशल मीडिया पर मचा धमाल, मिले 18 मिलियन व्यूज (live music train India)

जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, Caption ने सबका ध्यान खींच लिया. 'Public transport बन गया public concert.' लोगों ने कहा 'ये vibe तो ट्रेन में कभी नहीं मिली.'यह क्लिप देखकर Amazon Music India तक कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाया. उन्होंने लिखा, 'अगले स्टेशन पर हम भी ज्वाइन करने आ रहे हैं.' कुछ यूजर्स बोले, 'इससे सुंदर ट्रेन मोमेंट क्या हो सकता है.' तो कुछ ने लिखा, 'कभी-कभी ऐसे छोटे सरप्राइज ही सफर को खास बना देते हैं.'

पर सब खुश नहीं थे..कुछ लोगों ने रखी अपनी तकलीफ (train mini concert)

जहां ज्यादातर लोग वीडियो देखकर झूम रहे थे, वहीं कुछ यात्रियों ने थोड़ी नाराजगी भी जताई. एक यूजर ने लिखा, 'सोचो, पूरी रात नहीं सोए हो और ट्रेन में आराम करना चाहते हो और फिर लाइव कॉन्सर्ट शुरू हो जाए.' तो किसी ने कहा कि 'हर किसी की जरूरत अलग होती है, कोई थका हुआ होगा, कोई पढ़ रहा होगा' लेकिन फिर भी, कमेंट सेक्शन पूरी तरह पॉजिटिव वाइब्स से भरा था. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को याद दिला गया कि कभी-कभी सिंपल सा सफर भी किसी यादगार पल का मंच बन सकता है.

क्यों इतना पसंद किया जा रहा है वीडियो (Train viral video)

एक चलते हुए डिब्बे में अचानक शुरू हुआ संगीत. कुछ मिनटों की धुन और मुस्कुराते हुए यात्री. यही तो है वह 'दिल छू लेने वाला रियल इंडिया', जो किसी भी स्क्रिप्ट से बेहतर है. शायद इसीलिए 18 मिलियन लोग इसे देखकर खुद भी मुस्कुरा उठे.

