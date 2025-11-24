भइया मत कहना...कैब में यात्रियों के लिए लगा सख्त नियमों का बोर्ड वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Bengaluru Cab Driver Strict Rules Viral Note: इन दिनों इंटरनेट पर कैब ड्राइवर द्वारा यात्रियों के लिए बनाई गई ये सख्त नियमों की लिस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रही है. यह अजीबोगरीब नोटिस बेंगलुरु की एक कैब की पिछली सीट पर चिपका मिला, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बी बहस छिड़ गई. बेंगलुरु के इस कैब ड्राइवर का नोटिस बोर्ड इन दिनों चर्चा में है.एक यात्री ने जब पिछली सीट पर चिपका हुआ यह हाथ से लिखा बोर्ड देखा, तो उसे लगा 'अरे भई, ये तो दिल की भड़ास है.' यही तस्वीर जब Reddit पर पहुंची तो इंटरनेट पर हलचल, बहस, मजाक और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

ड्राइवर का स्ट्रेट-स्पीक नोटिस जिसने सबको हिला दिया (viral cab notice board)

इस छोटे से बोर्ड पर लिखे थे छह ऐसे नियम, जिनमें न घुमावदार भाषा थी, न मीठे शब्द...बस सीधा-सीधा, साफ और तड़केदार अंदाज.

ड्राइवर ने बड़े अक्षरों में लिखा था:-

आप कैब के मालिक नहीं हैं.

जो चला रहा है, वही owner है.

अच्छे से बात करें और सम्मान दें.

दरवाजा धीरे बंद करें.

अपना attitude पॉकेट में रखें.

मुझे भैया मत कहो.

तेज चलाने को मत कहना.

पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाईसाहब हर रोज किस लेवल के दबाव, झुंझलाहट और तानों से गुजरते होंगे.

Reddit पर क्यों मचा बवाल? (Bengaluru taxi signboard)

तस्वीर पोस्ट होते ही Reddit पर कॉमेंट्स की बरसात हो गई. लोग दो टीमों में बंट गए 'Rule Supporters' और 'Rule Critics.' पहली टीम का कहना है कि, 'ड्राइवर ने सच बोल दिया. हर दिन यात्रियों की बदतमीजी, जल्दी कराने का दबाव, तेज चलाने की फरमाइशें…कोई न कोई चिल्लाता जरूर है.' एक यूजर ने लिखा, 'ऐटिट्यूड पॉकेट में रखो..ये लाइन तो सोने पे सुहागा है.' कई लोग इस बात से भी सहमत थे कि 'भइया' बोलना हमेशा सम्मानजनक नहीं लगता. किसी को भाई कहने का अपना मतलब होता है...हर जगह फिट नहीं बैठता.

ड्राइवर की भाषा को कुछ लोगों ने बताया 'रूखी' (cab driver passenger rules)

दूसरी तरफ कुछ यूजर्स को यह नोटिस बेहद कड़क लगा. उनका कहना था,'कैब एक सर्विस है, इतना डरावना टोन क्यों?' और खासकर 'भइया मत कहो' वाली लाइन ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद यह ड्राइवर के किसी व्यक्तिगत अनुभव से निकली बात हो. एक कमेंट में लिखा था, 'ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर सब्र की सारी लिमिट क्रॉस कर चुका है और अब दिल खोलकर लिख दिया है.'

असल बात...ये बोर्ड बहस नहीं, एक मुद्दा उठा रहा है (Bangalore taxi news)

बहस चाहे कैसी भी हो, पर एक बात साफ है कि, यह नोटिस ड्राइवर और यात्री के बीच उस 'अजीब सी खींचतान' को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. ड्राइवर को सम्मान चाहिए. यात्रियों को सहज अनुभव और दोनों को चाहिए..थोड़ी सी समझदारी. शायद इसी वजह से यह नोटिस इतना वायरल हुआ, क्योंकि यह हर उस छोटी-छोटी झुंझलाहट की आवाज है, जो हर दिन हजारों कैब ड्राइवर झेलते हैं.

