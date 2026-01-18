विज्ञापन
घने कोहरे के बीच से झांकती नोएडा की ऊंची इमारतें...फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली

दिल्ली की सर्द रात, आसमान में जहाज और नीचे धुंध की मोटी चादर. उसी धुंध से निकलते नोएडा के ऊंचे टावरों की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. कोई इसे विदेशी शहर बता रहा है, तो कोई हवा पर सवाल उठा रहा है.

घने कोहरे के बीच से झांकती नोएडा की ऊंची इमारतें...फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली
धुंध के दरिया से झांकते नोएडा के टावर, दिल्ली लैंडिंग का नजारा बना वायरल

Noida Fog Video: जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने 15 जनवरी 2026 को एक तस्वीर साझा की, जो दिल्ली में लैंडिंग के दौरान ली गई थी. इस फोटो में नोएडा के तीन निर्माणाधीन हाई राइज टावर घनी धुंध के ऊपर नजर आ रहे हैं. तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई. संजीव कपूर ने कैप्शन में लिखा कि, यह फोटो दिल्ली एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के वक्त ली गई है. बाद में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, 'Peaking and peeking'.

धुंध में कैद हुआ अनोखा नजारा (Noida high rise towers)

इस पोस्ट को 45 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे इंटरनेशनल स्काईस्क्रेपर जैसा बताया. कुछ लोगों ने गोथम सिटी जैसा माहौल कहा. वहीं कुछ ने दिल्ली एनसीआर की हवा पर चिंता जताई और कहा कि, 'यह धुंध नहीं, बल्कि स्मॉग है.' इस पर संजीव कपूर ने कहा कि, 'यह स्मॉग नहीं है.' एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2013 के बाद सबसे ठंडा दिन है. वहीं एक और यूजर ने ऊंची इमारतों पर एविएशन लाइट न होने पर सवाल उठाया, जो सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है.

दिल्ली एनसीआर में मौसम और हवा का हाल (Delhi NCR Weather and Air Quality Update)

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह के वक्त शहर के कई हिस्सों में घनी धुंध छाई रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शाम चार बजे एक्यूआई 440 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है. यह तस्वीर सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाती, बल्कि दिल्ली एनसीआर की हवा, बढ़ती ऊंची इमारतों और एविएशन से जुड़ी सुरक्षा पर भी ध्यान खींचती है. धुंध में डूबा यह नजारा देखने में भले 'जादुई' लगे, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल हमें मौसम, प्रदूषण और शहरों की बढ़ती ऊंचाई पर सोचने को मजबूर करते हैं.

