विज्ञापन
विशेष लिंक

दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शहर में फंसे सैकड़ों प्लेन पैसेंजर, 2600 रुपए के इस नियम ने डाला मुसीबत में

सोचिए...आप पेरिस जा रहे हों और अचानक खुद को दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश में फंसा पाएं. न वीजा, न बाहर निकलने की इजाजत और ऊपर से नियम इतने सख्त कि सांस भी हिसाब से लेनी पड़े...तो यकीनन आपका भी कलेजा कांप उठेगा.

Read Time: 2 mins
Share
दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शहर में फंसे सैकड़ों प्लेन पैसेंजर, 2600 रुपए के इस नियम ने डाला मुसीबत में
जहां शहर खाली और नियम सख्त, वहीं फंस गई एयर फ्रांस की फ्लाइट

World's Weirdest City: एयर फ्रांस की फ्लाइट AF191 जो भारत के बेंगलुरु से पेरिस जा रही थी, बीच रास्ते में तकनीकी खराबी की शिकार हो गई. यह फ्लाइट 12 जनवरी की रात 2 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन पहले देरी हुई और फिर चार घंटे की उड़ान के बाद इंजन में खराबी आ गई. मजबूरन विमान को तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) की राजधानी अश्गाबात (Ashgabat) में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: wikipedia

एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री (Hundreds of Passengers Stranded at Airport)

विमान सुबह करीब 3.38 बजे अश्गाबात एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. तुर्कमेनिस्तान के सख्त वीजा नियमों के चलते यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली. सोशल मीडिया पर एक यात्री के रिश्तेदार ने लिखा कि न एयर फ्रांस की हेल्पलाइन मदद कर रही है, न यात्रियों को साफ जानकारी दी जा रही है.

pexels

pexels

अजीब देश और भी अजीब नियम (Strict Visa Rules and Mandatory Fee)

तुर्कमेनिस्तान में दाखिल होने के लिए पहले से इनविटेशन लेटर जरूरी होता है और वीजा फीस भी देनी पड़ती है. इसके अलावा, वहां पहुंचते ही हर हवाई यात्री को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है, जिसकी फीस करीब 2600 रुपये के आसपास बताई जा रही है और यह रकम सिर्फ नकद में ली जाती है. यही वजह है कि यात्री खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: pexels

राहत की उड़ान और रहस्यमयी शहर (Rescue Flight and the Weirdest City)

खबरों के मुताबिक, एयर फ्रांस ने पेरिस से एक दूसरा विमान अश्गाबात भेजा है, जो यात्रियों को वापस ले जाएगा. मशहूर ट्रैवल राइटर टोनी व्हीलर के मुताबिक, अश्गाबात दुनिया के सबसे अजीब शहरों में से एक है, जहां खाली सड़के और सन्नाटा डर पैदा करता है. यह घटना बताती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल में तकनीकी खराबी और सख्त नियम कैसे बड़ी परेशानी बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- कंपनी के लायक नहीं, इसलिए निकाल दिया...HR का फोन आते ही टूट गया शख्स

ये भी पढ़ें:- न्यूयॉर्क और बेंगलुरु के Google ऑफिस में इतना अंतर,सुविधाएं और काम करने का तरीका अलग,लड़की ने क्या-क्या बताया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flights, Airports, Air France Flight AF191,  strict Visa Rules, Air France Flight Diverted
Get App for Better Experience
Install Now