सिर्फ 6 महीने काम करने के 1.3 करोड़ रुपये सैलरी, ऑफर सुनकर डर गया लड़का, पूछा- करूं या नहीं

Man gets Rs 1.3 crore job : एजुकेशन पूरी होने के बाद हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे पैकेज वाली जॉब मिले, लेकिन यह उनकी डिग्री और स्किल पर निर्भर करता है. कई मामलों में मोटी सैलरी का पैकेज मिलने के बाद भी नौकरीपेशा लोग इस पर विचार करने की बात करते हैं. दुनियाभर में अलग-अलग तरह के काम हैं और इन कामों का वेतन वर्क नेचर के आधार पर तय किया गया है. इसमें कई अनकंफर्टेबल काम भी होते हैं, तो कुछ ऑफिस वर्क. अब रेडिट पर वायरल एक पोस्ट ने लोगों को अचंभे में डाल दिया है. इस पोस्ट में बताया गया है कि एक शख्स को 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी वाली जॉब मिली है. इसमें उसे रहना और खाना सब फ्री मिलेगा, लेकिन यह शख्स इस नौकरी को करने या ना करने पर लोगों की सलाह मांग रहा है.

ये भी पढ़ें:-अपने स्पर्म से कर डाले 197 बच्चे पैदा, लेकिन हो गई एक बड़ी गलती, मंडरा रहा है मौत का खतरा

क्या है और कहां मिली जॉब? (Man Gets Rs 1.3 Crore Job Offer In Antarctica)

रेडिट यूजर इस दुविधा में है कि उसे यह जॉब करनी चाहिए या नहीं. दरअसल, 29 साल का यह शख्स एक पर्यावरण रिसर्च सेंटर में काम करता है. इस जॉब में उसे बर्फीले महाद्वीप पर स्थित मैक्मुर्डो स्टेशन पर तैनात होना है. इस काम के लिए उसे मोटी सैलरी भी मिलेगी, लेकिन अब यह युवक दुविधा में फंस गया है. उसका कहना है कि इस नौकरी से उसकी तीन साल की रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है. उसने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मैं पर्यावरण अनुसंधान सेक्टर में काम करता हूं, मेरी कंपनी ने मुझे अंटार्कटिका के मैक्मुर्डो स्टेशन पर 6 महीने के रिसर्च वर्क पर जाने का ऑफर दिया है, जगह के हिसाब से सैलरी बहुत ज्यादा है, 6 महीने के लिए 1.3 करोड़ रुपये दे रहे हैं, खाना-पीना, उड़ानें और मोबाइल डेटा सब कुछ फ्री में देंगे.

Posts from the fire

community on Reddit

लोगों ने क्या दी सलाह (Man Job Offer In Antarctica Viral Story)

उसका कहना है कि उसकी प्रेमिका इससे खुश नहीं है. शख्स ने कहा, 'मेरी गर्लफ्रेंड मेरा साथ देती है, लेकिन 6 महीने के लिए दूर होने पर खुश नहीं है, हम तीन साल से रिलेशनशिप में हैं, वो मेरी बात समझती है, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है '. उसने आगे बताया कि उसकी नेटवर्थ फिलहाल 1.62 करोड़ रुपये है. अगर वह इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो यह दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उसका यह भी कहना है कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है. अब शख्स की इस दुविधा पर लोग उसे क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं. एक ने लिखा है, 'मुझे यह ऑफर मिलता तो मैं नहीं छोड़ता'. दूसरा यूजर लिखता है, 'वहां शुरू में अच्छा लगेगा और उसके बाद तुम ऊबने लगोगे, लेकिन इसका अनुभव अच्छा रहेगा'. कइयों ने कहा मौका अच्छा है छोड़ना नहीं चाहिए.

ये भी पढ़ें:-मरने के बाद 7 मिनट के लिए दूसरी दुनिया में चली गई महिला, लौटकर बताया- वहां क्या-क्या देखा

ये भी पढ़ें:-नमाज में रो रोकर अल्लाह से किस बात की दुआ मांग रहे मुसलमान, इस देश ये क्या हो गया

ये भी पढ़ें:-एक ही रात में हो गया मालामाल...घर के बैकयार्ड में बंदे को मिले 20,000 चांदी के सिक्के