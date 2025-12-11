जिसे भिखारी भी न पहने उस पर लाखों लुटाने को क्यों तैयार हैं रईस...आखिर क्या है इस फटे जैकेट में

Weird Luxury Fashion Trend: सोशल मीडिया पर एक ऐसा जैकेट छाया हुआ है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इसे पहनेगा भी. स्पेन का लक्जरी ब्रांड बालेंसीगा (Balenciaga) ने हाल ही में एक नया 'डिस्ट्रॉयड मॉडल' जैकेट लॉन्च किया है, जो देखने में ऐसा लगता है मानो किसी भिखारी ने सड़क पर कई साल पहना हो. फटे-पुराने, जर्जर हालत वाला ये जैकेट आज फैशन की दुनिया में तहलका मचा रहा है. पर क्या आपने इसकी कीमत सुनी? सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे

बालेंसीगा ने इस जैकेट की कीमत 940 अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 84,000 रुपये रखी है. जी हां, एक ऐसा जैकेट जो फटा-पुराना लगता है, उसकी कीमत एक सामान्य भारतीय के लिए तो बस एक सपना ही रह जाती है, लेकिन मजे की बात ये है कि ये जैकेट (torn jacket fashion) लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक (sold out torn jacket) हो गया.

क्या है खास इस 'डिस्ट्रॉयड' जैकेट में? (Balenciaga distressed jacket)

वीडियो और तस्वीरों में ये जैकेट कुछ ऐसा दिखाई देता है...जैसे किसी ने इसे सड़क से उठा लिया हो. फटे किनारे, गंदे धब्बे, टूटे हुए जिपर...सब कुछ पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि ये 'एंटी-लक्जरी' का बेमिसाल उदाहरण बने. बालेंसीगा के क्रिएटिव डायरेक्टर डेम्ना, जो जॉर्जिया के हैं, कहते हैं, 'यह जैकेट विद्रोह का प्रतीक है. हम लक्जरी को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, जहां सादगी और नाश होना भी स्टेटस सिंबल बन जाता है',

सोशल मीडिया पर रिएक्शन पूरी तरह उल्टा रहा. कई यूजर्स ने इसे अमीरों का अजीबोगरीब शौक बताया, तो कुछ ने इसे गरीबी का मजाक उड़ाने वाला करार दिया. इसे देख चुके एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक (Destroyed model jacket) में कहा, 'भिखारियों के कपड़े चुराकर 940 डॉलर में बेचना...ये अब कैपिटलिज्म का नया चेहरा है.' वहीं दूसरा कह रहा था, 'मेरा पुराना फटा जैकेट अब बालेंसीगा का हो गया.'

क्या है 'डिस्ट्रॉयड' फैशन का ट्रेंड? (luxury fashion trend)

बालेंसीगा का ये 'डिस्ट्रॉयड' मॉडल नया नहीं है. पिछले कुछ सालों से ये ब्रांड 'फटे-पुराने' लुक को लक्जरी में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है. पहले भी उनके महंगे फटे जींस और हजारों डॉलर वाले 'ट्रैश बैग' काफी चर्चा में रहे हैं. हर बार ये आइटम विवादित होते हैं, लेकिन सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं.

डिजाइन में यह जैकेट ओवरसाइज़्ड कट, हाई कॉलर और प्रीमियम वूल ब्लेंड मटेरियल से बना है, लेकिन लुक ऐसा कि आप सोचें कि ये सड़क से उठाया गया ह. बालेंसीगा इसे 'एंटी-लक्जरी' एस्थेटिक कहता है, जिसका मतलब है फैशन को चुनौती देना, लेकिन फैशन आलोचक इसे अमीरों का मजाक और गरीबी की बेइज्जती मानते हैं.

सोशल मीडिया पर बवाल, पर क्रेज भी कम नहीं (weird jacket on sale)

इतनी भारी कीमत और विवादित डिजाइन के बावजूद, ये जैकेट 24 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया? इसका जवाब है सोशल मीडिया का पावर. यूजर्स की चटपटी प्रतिक्रियाएं, मीम्स, और मजाक इसे और वायरल बना रहे हैं. सच कहें तो, बालेंसीगा ने फिर एक बार साबित कर दिया कि क्रेजी डिजाइन और मार्केटिंग कैसे फैशन की दुनिया में धूम मचा सकती है.

