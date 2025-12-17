बिना हेलमेट, सीट बेल्ट पकड़ो और सैलरी ले जाओ...सब-इंस्पेक्टर ने क्यों दिया ऐसा खुला चैलेंज

Jaipur Police viral video: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब सिर्फ चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए और असरदार तरीकों से लोगों को जागरूक कर रही है. इसी कड़ी में सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह का एक अनोखा कदम इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. गिरवर सिंह ने खुलेआम यह ऐलान किया कि अगर कोई उन्हें बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट पकड़े हुए वीडियो बना लेता है, तो वह अपनी एक महीने की पूरी सैलरी देने को तैयार हैं. उनकी सैलरी करीब 70 हजार रुपये बताई जा रही है. यह बयान सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया.

युवाओं को दिया सख्त लेकिन साफ संदेश (Helmet seat belt awareness campaign)

सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह का कहना है कि उनका मकसद वायरल होना नहीं, बल्कि युवाओं की जान बचाना है. वे खासतौर पर उन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं या कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते. उनका मानना है कि ज्यादातर सड़क हादसों में मौत की बड़ी वजह हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी होती है. जुर्माना भरने के बाद लोग दोबारा वही गलती दोहराते हैं, लेकिन जब बात सीधे जिम्मेदारी और उदाहरण की आती है, तो असर ज्यादा गहरा पड़ता है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में जागरूकता अभियान (Helmet and seat belt safety)

जयपुर पुलिस इन दिनों शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, चौराहों और कॉलेज के आसपास सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है. पुलिसकर्मी युवकों को रोककर उन्हें नियमों की अहमियत समझा रहे हैं. चालान के साथ-साथ संवाद पर भी जोर दिया जा रहा है. इसी अभियान के तहत गिरवर सिंह ने यह पहल की. उन्होंने खुद हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर यह संदेश दिया कि नियम सिर्फ जनता के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के लिए भी उतने ही जरूरी हैं. उनका वीडियो युवाओं के बीच तेजी से शेयर हो रहा है और लोग इसे एक पॉजिटिव पुलिसिंग का उदाहरण बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है वीडियो वायरल ( Girvar Singh Jaipur Police)

आज के दौर में सोशल मीडिया पर वही बातें ज्यादा चलती हैं, जो अलग और दिल को छूने वाली हों. गिरवर सिंह का चैलेंज न सिर्फ अनोखा है, बल्कि इसमें ईमानदारी और भरोसा भी झलकता है. लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी खुद अपनी सैलरी दांव पर लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहा है. यह वीडियो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर पुलिस इतनी जिम्मेदारी दिखा सकती है, तो आम नागरिक क्यों नहीं.

पुलिस का अनोखा चैलेंज (Road safety initiative Jaipur)

भारत में सड़क हादसे एक बड़ी समस्या हैं. हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनी होती. ऐसे में जयपुर पुलिस और सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह की यह पहल बताती है कि जागरूकता सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि सोच बदलने से आती है. सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह का यह अनोखा चैलेंज दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो संदेश किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है. उम्मीद है कि उनका यह कदम युवाओं को सोचने पर मजबूर करेगा और सड़क पर एक छोटी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकेगी.

