एक ही रात में हो गया मालामाल...घर के बैकयार्ड में बंदे को मिले 20,000 चांदी के सिक्के

Ancient Treasure Found: स्टॉकहोम की मिट्टी के नीचे क्या-क्या छिपा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था...जब तक एक आम आदमी ने गलती से इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य नहीं छेड़ दिया. अब सवाल यह है कि ये खजाना किसने छिपाया और क्यों?

र के बैकयार्ड में कीड़े ढूंढते-ढूंढते खजाना हाथ लग गया...जमीन में दबा मिला घड़ा

Man Found 20,000 Silver Coins: स्वीडन में एक आदमी अपने समर हाउस के पास कीड़े-मकोड़े की तलाश में निकला था...पर किस्मत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था. मिट्टी खुरचते-खुरचते उसकी उंगलियां अचानक किसी कठोर, चमकीली चीज से टकराईं और फिर जो खुलासा हुआ, उसने पूरा स्टॉकहोम हिला दिया. दरअसल, वहां दबा था 20,000 से भी ज्यादा चांदी के सिक्कों का विशाल खजाना, इतना बड़ा कि खुद पुरातत्वविदों की आंखें फैल गईं.

खजाना कितने साल पुराना? (How Old Is This Treasure?)

स्टॉकहोम काउंटी प्रशासनिक बोर्ड की पुरातत्वविद् सोफिया एंडरसन ने इसे 'स्वीडन के शुरुआती मध्य युग के सबसे बड़े चांदी के भंडारों में से एक' बताया है. उनके मुताबिक:-

  • सिक्के 12वीं सदी के हो सकते हैं.
  • अभी तक सटीक गिनती नहीं, पर अनुमान 20,000 से ज्यादा.
  • कुल वजन लगभग 6 किलो.

सोफिया का कहना है कि ऐसा खजाना मिलना सिर्फ 'भाग्य का झटका' नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अनोखी घटना है.

ये सिक्के किसके बनवाए हुए हैं? (Who Minted These Coins?)

जांच से पता चला है कि इस खजाने में कई बिशप सिक्के भी मौजूद हैं, ऐसे सिक्के जिन्हें शक्तिशाली धार्मिक बिशपों ने छपवाया था. इनपर मौजूद तस्वीरों में एक बिशप, हाथ में क्रॉसियर और धार्मिक प्रतीक उकेरे हुए दिखाई देते हैं. स्टॉकहोम के Medieval Museum के डायरेक्टर लिन एनेरबैक ने कहा, 'ये खोज पूरी तरह यूनिक है. स्टॉकहोम में इससे पहले कोई दूसरा मध्यकालीन खजाना कभी नहीं मिला.'

खजाने का क्या होगा अब? (What Happens to the Treasure?)

खजाने को तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया. अब काउंटी प्रशासनिक बोर्ड जांच कर रहा है. रिपोर्ट राष्ट्रीय विरासत बोर्ड को भेजी जाएगी. वही तय करेगा कि खोजकर्ता को मुआवजा मिलेगा या नहीं. सोफिया एंडरसन ने खोजकर्ता की तारीफ करते हुए कहा, 'उन्होंने तुरंत संपर्क कर सही काम किया. यह बेहद मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री है.'

