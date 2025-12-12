गोलगप्पे वाले ने लड़कों की एंट्री क्यों की बैन... सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं टेस्ट, लोग बोले- बहुत होशियार है

पानीपुरी की दुनिया में रोज़ कोई नया स्वाद आता है, लेकिन इस बार चर्चा स्वाद की नहीं, बल्कि एक अनोखे बोर्ड की है जिसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. कॉलेज के बाहर लगे एक पानीपुरी स्टॉल पर लड़कियों की ज़बरदस्त भीड़ लगी थी, और सामने साफ लिखा था- “लड़कों की नो एंट्री.” जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे देखते ही मज़ेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. पूरा माहौल हंसी, शरारत और हलचल से भरा दिखाई दे रहा है, मानो कोई मिनी त्योहार चल रहा हो.

सिर्फ लड़कियों की भीड़

वीडियो में चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां मज़े से पानीपुरी खाती दिखती हैं. दो लड़कियां हंसते हुए स्टॉल वाले अंकल की ओर इशारा करके कहती हैं- “अंकल हमारी सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं… लड़कों, तुम्हारे साथ तो बहुत भेदभाव हो रहा है！” उनकी इस बात पर पूरा स्टॉल खिलखिलाहट से गूंज उठता है और यही पल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया.

देखें Video:

"Only Girls Allowed" Pani Puri Stall Sparks Buzz Online Pani Puri Stall Goes Viral After

'Boys Not Allowed' Sign Creates Stir

pic.twitter.com/AWaoimI5BP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 11, 2025

ये तो दिमाग हिला देने वाली मार्केटिंग है!

वीडियो पर आए कॉमेंट्स ने मामले को और मसालेदार बना दिया- एक यूज़र ने लिखा कि यह चालाकी भरी मार्केटिंग है, अब लड़के शिकायत दर्ज कराएंगे क्या? किसी ने कहा कि स्ट्रीट फूड की दुनिया में नया मोड़ आ गया, अब चाट के साथ सुरक्षा और तड़का दोनों मुफ्त. एक ने मज़ाक करते हुए लिखा कि लड़के बाहर खड़े होकर पानीपुरी मार्च की योजना बना रहे होंगे. कई लोगों ने स्टॉल वाले की समझदारी और रचनात्मक सोच की तारीफ करते हुए इसे “कमाल का दांव” बताया.

एक मज़ेदार बोर्ड बना चर्चा का विस्फोट

शायद स्टॉल वाले ने यह बोर्ड मज़ाक में लगाया हो, लेकिन अब यह मुद्दा हंसी-मज़ाक से लेकर मार्केटिंग की रणनीति तक फैल चुका है. लोगों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत में पानीपुरी सिर्फ चाट नहीं, जुनून है. और जब इस जुनून में “मनाही” का तड़का लग जाए, तो इंटरनेट पर बवाल होना तय है.

