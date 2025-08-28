VIDEO: बंदर ने जब औरैया में आसमान से कर दी पैसों की बारिश, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी

मैं बारिश कर दूं पैसों की...ये पॉपुलर गाना तो आपने जरूर सुना होगा. चाहे आप फिल्मों के शौकीन हो ना हो, कभी न कभी ये गाना आपके कानों तक जरूर पहुंच ही गया होगा. लेकिन सोचिए अगर आसमान से सच में पैसों की बारिश होने लगे तो क्या होगा. जी हां बिल्कुल ठीक सोचा, यकीनन हर किसी में ऊपर से लहराकर नीचे आ रहे पैसों को लूटने की होड़ मच जाएगी. ऐसा नजारा सच में देखने को मिला है. ये कोई मजाक नहीं है. दरअसल ऐसा ही दिलचस्प नजारा उत्तर प्रदेश के औरैया के जनपद में देखने को मिला.

जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की बिधूना तहसील परिसर में एक शख्स की बाइक की डिक्की में रखे 80 हजार रुपये उस वक्त हवा में उड़ गए जब एक बंदर ने मोपेड में लगे थैले को खोलकर नोट निकाल लिए और फिर बंदर अपनी पसंदीदा जगह यानि पास के पेड़ पर चढ़ गया. पेड़ पर बैठा बंदर मानो किसी की दिली तमन्ना पूरी कर रहा हो, वहां बदर ने एक-एक करके सारे नोट हवा में उड़ा दिए. बस फिर क्या था देखते ही देखते परिसर में मौजूद लोग नोट लूटने के लिए दौड़ पड़े.

इंटरनेट की दुनिया में वीडियो वायरल

जब थोड़ी देर बाद वहां अफरा-तफरी के बीच जब सब कुछ शांत हुआ, तो उस शख्स को केवल 52 हजार रुपये ही वापस मिले. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट की दुनिया में तेजी से वायरल हो गया. बहुत लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करने लगे. कई लोगों ने वीडियो के साथ बेहद फनी कमेंट लिखा. लोग इसे "बंदर की बजट ब्रेकिंग" हरकत कह रहे हैं. कुछ यूज़र्स ने मज़ाक में लिखा, "बंदर ने पैसों की बारिश, अब तो ATM भी शर्मिंदा है!" वहीं कुछ ने इसे "UP का सबसे फिल्मी वायरल वीडियो" बताया.

