मजे से पेड़ पर लेटकर Reel बना रही थी, तभी अचानक ऊपर से कूद पड़ा बंदर, दहाड़े मारकर लड़की ने लगा दी छलांग

Monkey Viral Video: हाल ही में वायरल इस चौंका देने वाले वीडियो में एक लड़की पेड़ पर लेटकर रील बनाती नजर आती है. इस बीच वह आराम से कैमरे की ओर स्माइल करते हुए पोज दे रही होती है, तभी कुछ होता है, जिसके बाद लड़की की चीखें निकल जाती हैं.

Monkey Jumps On Girl: सोचिए, आप किसी खूबसूरत जगह पर गए हों, पेड़ पर आराम से लेटकर रील बना रहे हों, कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए किसी ट्रेंडी गाने पर पोज दे रहे हों और अचानक ऊपर से कोई बंदर धड़धड़ाता हुआ आकर आप पर चढ़ बैठे, तो यकीनन आपकी भी डर के मारे चीखें निकल जाएंगी. ऐसा ही कुछ हुआ एक लड़की के साथ हुआ और पूरा इंटरनेट अब उसी वीडियो को देखकर आधा डर रहा है, आधा ठहाके लगाते हुए मौज ले रहा है.

क्या हुआ वीडियो में? (Funny Instagram Reels)

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इसमें लड़की एक पेड़ की टहनी पर लेटी मोबाइल कैमरे की ओर स्माइल कर रही होती है. सब कुछ एकदम शांत…तभी ऊपर से एक छोटा-सा बंदर स्पीड में आता है और सीधे लड़की के ऊपर कूद जाता है. लड़की इतनी बुरी तरह डर जाती है कि बिना कुछ सोचे-समझे चीखते हुए नीचे कूद जाती है और तेजी से अपने परिजनों की ओर भागती है.

परिवार की हंसी और इंटरनेट की रिएक्शन (monkey attacks girl viral video)

जैसे ही वह परिजनों के पास पहुंचती है, आसपास मौजूद लोग हंसने लगते हैं. शायद उन्हें यह देखकर मजा आया कि लड़की रील बनाने में इतनी डूबी थी कि उसे आसपास के माहौल का अंदाज ही नहीं हुआ. इंटरनेट पर भी लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आई हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बंदर भाई ने तो शूटिंग का पूरा सीन ही बिगाड़ दिया.' दूसरे ने कहा, 'रील का चस्का एक दिन भारी पड़ेगा.' कई लोगों ने लड़की को सतर्क रहने की सलाह दी, खासकर ऐसे इलाकों में जहां वन्य जीव आसपास हों.

वीडियो क्यों हो रहा है इतना वायरल? (girl making reel on tree)

वीडियो देखकर एक बात साफ है कि, वन्य प्राणी कभी अंदाज के मुताबिक नहीं चलते. एक सेकेंड में वे शांत दिखें और अगले ही पल कुछ कर ऐसा जाएं जिसकी उम्मीद भी न हो. यही अनपेक्षित मोमेंट इस वीडियो को और भी वायरल बना रहा है. पोस्ट किए जाने के बाद से इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं.

