हाथी को गाना सुना रही थी महिला, खुश होकर गजराज ने सूंड से लपेटा और लगा लिया गले, Video दिल खुश कर देगा

सोशल मीडिया पर वैसे तो अक्सर हाथियों के मज़ेदार और खतरनाक दोनों ही रूप दिखाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन, अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया है. जिसमें एक हाथी और एक महिला के बीच अद्भुत प्रेम दिखाया गया है. सेव एलीफेंट फ़ाउंडेशन (Save Elephant Foundation) के संस्थापक

@lek_chailert द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में चैलर्ट हाथी, फ़ा माई के लिए धीमी आवाज़ में गाती हुई दिखाई दे रही हैं, और हाथी भी अपनी सूंड को उसके चारों ओर धीरे से लपेटकर प्यार भरे अंदाज़ में उसका जवाब देता है.

राक्षस की तरह दांत और आंख मोती जैसी, समुद्र में 3 हजार मीटर नीचे मिला खौफनाक जीव! देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

चैलर्ट के अनुसार, हाथियों को उसका गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर फ़ा माई, संगीत में इतनी खो जाती है कि वह चैलर्ट को वहां से जाने ही नहीं देती. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हर दोपहर आराम का समय होता है. हाथियों के झुंड पेड़ों की छाया में इकट्ठा होते हैं, और यह मेरे लिए उनके साथ शांत समय बिताने का पल बन जाता है." चैलर्ट बताते हैं कि गाना न सिर्फ़ हाथियों को खुशी देता है, बल्कि उनके दिलों को और कोमल भी बनाता है.

देखें Video:

"साथ खड़े होकर मुझे गाते हुए सुनना उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक है. ख़ासकर फ़ा माई; जब वह खुश होती है और संगीत का आनंद लेती है, तो वह मुझे जाने नहीं देती. वह हमेशा मुझे वहीं खड़ा रखने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है, और आखिर तक अपना पसंदीदा गाना गाती रहती है. गाना न सिर्फ़ हाथियों को खुशी देता है."

यह वीडियो इंसानों और जानवरों के बीच के ख़ास रिश्ते और हाथियों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर संगीत के प्रभाव को दर्शाता है. यह दिल को छू लेने वाला पल कई लोगों के दिलों में उतर गया है, और यह दर्शाता है कि विभिन्न प्रजातियों के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है.

ये भी पढ़ें: पिता बारिश में भीगते हुए बना रहा था खाना, बच्चे छाया बनकर खड़े थे, गरीब परिवार की मजबूरी देख पसीज उठेगा दिल

शरीर पर बादलों जैसी डिजाइन वाले दुर्लभ तेंदुए का Video देख हैरान हो रहे लोग, पूर्व IFS ने इन्हें बताया- मायावी और अलौकिक