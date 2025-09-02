पंजाबी विच गल कर... दादी अम्मा ने AI से कर दी ऐसी डिमांड, सुन हो गई बोलती बंद, मजेदार बातचीत ने जीता दिल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पीढ़ियों को जोड़ रहा है. हाल ही में, एक पंजाबी दादी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह एक एआई चैटबॉट (AI Chatbot) के साथ खुलकर और मजाकिया बातचीत करती दिखाई दे रही हैं. उनकी यह मजाकिया बातचीत इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है. दादी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला अपने अनोखे अंदाज़ में एआई से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के, वह चैटबॉट से अंग्रेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा में बात करने को कहती हैं. इसके बाद जो होता है वह दिल को छू लेने वाला और मज़ेदार दोनों होता है.

अब तक की सबसे प्यारी एआई बातचीत

इस क्लिप में, दादी कहती सुनाई दे रही हैं, " मेरे नाल पंजाबी विच गल किया कर." वह आगे कहती हैं, ‘मैं अनपढ़ हूं, कभी पढ़ी नहीं.' चैटबॉट, उनकी बातों को समझते हुए, तुरंत जवाब देता है, "कोई नहीं. कभी-कभी मन नहीं करता पढ़ने का. वो भी ठीक है."

यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया है, और सोशल मीडिया यूज़र्स इस बुजुर्ग महिला की AI के साथ मासूम बातचीत को देख मुस्कुरा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "AI 0, बीबी 1." एक और ने मज़ाक में लिखा, "उन्होंने AI को हरा दिया," जबकि एक अन्य ने लिखा, "हाहाहा! क्यूट." वहीं एक यूजर ने एआई के पढ़ने चलन को सकारात्मक बताते हुए लिखा कि ये बुजुर्गों के लिए इंसानों से बेहतर है.

