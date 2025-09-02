विज्ञापन
विशेष लिंक

पंजाबी विच गल कर... दादी अम्मा ने AI से कर दी ऐसी डिमांड, सुन हो गई बोलती बंद, मजेदार बातचीत ने जीता दिल

वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला अपने अनोखे अंदाज़ में एआई से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के, वह चैटबॉट से अंग्रेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा में बात करने को कहती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पंजाबी विच गल कर... दादी अम्मा ने AI से कर दी ऐसी डिमांड, सुन हो गई बोलती बंद, मजेदार बातचीत ने जीता दिल
दादी अम्मा और AI चैटबॉट की बातचीत का मजेदार Video वायरल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पीढ़ियों को जोड़ रहा है. हाल ही में, एक पंजाबी दादी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह एक एआई चैटबॉट (AI Chatbot) के साथ खुलकर और मजाकिया बातचीत करती दिखाई दे रही हैं. उनकी यह मजाकिया बातचीत इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है. दादी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला अपने अनोखे अंदाज़ में एआई से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के, वह चैटबॉट से अंग्रेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा में बात करने को कहती हैं. इसके बाद जो होता है वह दिल को छू लेने वाला और मज़ेदार दोनों होता है.

लड़की ने 2 साल में ही छोड़ दी बैंक की सरकारी नौकरी, Video शेयर कर बताई ये बड़ी वजह

अब तक की सबसे प्यारी एआई बातचीत

इस क्लिप में, दादी कहती सुनाई दे रही हैं, " मेरे नाल पंजाबी विच गल किया कर." वह आगे कहती हैं, ‘मैं अनपढ़ हूं, कभी पढ़ी नहीं.' चैटबॉट, उनकी बातों को समझते हुए, तुरंत जवाब देता है, "कोई नहीं. कभी-कभी मन नहीं करता पढ़ने का. वो भी ठीक है."

यहां वीडियो देखें

यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया है, और सोशल मीडिया यूज़र्स इस बुजुर्ग महिला की AI के साथ मासूम बातचीत को देख मुस्कुरा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "AI 0, बीबी 1." एक और ने मज़ाक में लिखा, "उन्होंने AI को हरा दिया," जबकि एक अन्य ने लिखा, "हाहाहा! क्यूट." वहीं एक यूजर ने एआई के पढ़ने चलन को सकारात्मक बताते हुए लिखा कि ये बुजुर्गों के लिए इंसानों से बेहतर है.

यह भी पढ़ें:  प्रोफेसर साहब ने स्टेज पर किया 'मुकाबला' गाने पर धमाकेदार डांस, नाचते हुए ऐसे उतारा जूता, फैन हो गए लोग

अगरबत्ती की मां और आंखों का भाई कौन है? लड़की के अटपटों सवालों ने घुमाया सिर, वायरल Video पर व्यूज 8 करोड़

सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AI And Dadi, AI With Dadi, Funny Conversation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com